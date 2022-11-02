夢見高齡母親！男子睡醒用「這個數字」買彩券爽中5000萬

▲男子睡夢中夢到母親，之後用母親的歲數買彩券，結果幸運中得高額獎金。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

這真的是「明牌就在身邊」的最佳案例。近日泰國一名男子購買彩券，沒想到最後竟然中得5000萬泰銖（折合新台幣約4273萬元）獎金。男子也表示，自己是在睡夢中夢到96歲高齡的母親，所以睡醒後用母親的年紀買彩票，沒想到因此獲得高額獎金。

根據泰國媒體報導指出，泰國一名57歲的男子，在購買5張彩券後，最後竟然幸運贏得5000萬泰銖的高額獎金。該名男子在接受媒體才訪時表示，自己在購買彩券前，曾在一次睡夢中夢到自己96歲的母親，男子認為是一種預兆，所以打算用母親的年齡「96」來購買彩券。但實際到彩券行後，男子發現彩券並沒有「96」這個號碼，所以購買了5張帶有69號的彩券。

男子這5張彩券，沒想到最後竟然讓他中得5000萬泰銖的高額獎金，突如其來的幸運讓男子是欣喜若狂。男子也表示，自己其實過去都會在彩券開獎前，固定去購買10張左右的彩券，但從來沒有中獎過。

而現在雖然幸運中獎了，但男子也表示，自己並不會離職，計畫會透過這筆獎金來做功德、幫助別人，不過也會留下部分獎金當作自己的花用，至於要如何花用，男子也表示，目前尚在計畫中。

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