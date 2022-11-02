普丁「拒結束動員令」打臉國防部？　衛報曝：他已達成2目標

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國國防部10月底宣布，已完成部分動員令的任務，但總統普丁談到終止動員命令時，卻說「沒想過這件事」。《衛報》分析，普丁拒絕正式結束動員，達成以下2個目的。首先，已動員俄兵將繼續服役至入侵結束，或者被當局決定解除個人動員身分。其次，如果未來決定徵召更多人，不需要新的總統命令，就能付諸行動。

《衛報》引述俄媒及社運人士說法指出，只有普丁有權結束動員，而他如今保留「徵召更多俄羅斯人」的選項，可能在未來發動另一波動員。不過，莫斯科現在非常小心翼翼，一方面設法應對大規模動員引發的公眾反彈，另一方面設法保全最大籌碼，也就是現在及未來的動員對象。

▲普丁9月頒布部分動員令，徵召30萬名預備役士兵。（圖／達志影像／美聯社）



國際人權組織「廣場」（Agora）主席奇科夫（Pavel Chikov）指出，「結束部分動員令的命令，能夠讓公眾冷靜下來，但當局不太可能計畫這麼做。」

不過，俄國議員索伯列夫（Viktor Sobolev）認為，一切將取決於未來的軍事政治情勢，「如果像現在，戰鬥只發生在烏克蘭領土上，已經動員的就夠了。但西方對俄羅斯侵略日益增長，毫無疑問將需要新的動員。若情勢惡化，我們可能不只需要部分、而是全面動員，當然需要一個新的命令。」

俄國獨立民調機構「列瓦達中心」（Levad Center）上周指出，9月頒布的動員令讓民眾士氣「前所未有」下降，甚至達到2000年以來最糟。2000年的俄羅斯處於不穩定時期，一邊設法從金融危機恢復，一邊又要處理車臣騷亂，而普丁也是在這一年成為該國最高領導人。