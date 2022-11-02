金正恩上任單日最大規模！射10多枚飛彈　南韓隔6年半首發空襲警報

▲北韓領導人金正恩。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓2日發射至少10枚以上飛彈，其中一枚飛越兩韓之間的海上界線「北方界線」（NLL）上空。外媒指出，這是北韓領導人金正恩執政以來單日最大規模的飛彈試射，時隔6年半以來，首度發布空襲警報。

彭博報導，在美韓聯合軍演「警戒風暴」進行之際，北韓2日才透過官媒警告，美韓若針對北韓動用武力將付出慘痛代價。過沒幾小時，北韓朝東西部海域發射10枚以上各式類型飛彈，鬱陵島當地政府發布空襲警報、人員緊急疏散，其中一枚更落入南韓領海附近，引發南韓政府不滿。南韓軍方為此上調警戒狀態至2級，稍早更派出戰機發射3枚飛彈作為回應。

此前，北韓單日最大規模的飛彈試射在今年6月5日，當時北韓在35分鐘內，自4處地點發射8枚短程飛彈。

針對南韓鬱陵島發布空襲警報一事，富士新聞網指出，這是南韓自2016年以來首度發布空襲警報。共同社報導，日本首相岸田文雄表示，北韓如今正以前所未見的步調發射飛彈，這是無法容忍的行為；防衛省透露，日本透過駐北京大使館向北韓提出抗議。

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