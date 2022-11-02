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屍體僵硬後難放進棺材！　她獲救後幫「整排梨泰院遺體」手腳併攏

▲▼屍體僵硬後難放棺材！她在梨泰院奔波　只為把遺體「手腳併攏」。（圖／翻攝自YT）

▲該名女子成功脫困後，隨即投入救援，並協助調整遺體的姿勢。（圖／翻攝自YT）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院大規模推擠事故造成156人死亡，而一名在踩踏中倖存的女性接受採訪時表示，自己成功獲救後，聽到救護人員稱，遺體在僵硬後有可能會無法放進棺木中，隨即在現場不斷奔波，將大量倒臥在現場的屍體手腳併攏。她難過道，雖然這些罹難者已經過世了，但還是希望他們能少受點罪。

南韓電視台MBC的節目《PD手冊》1日針對梨泰院156死推擠事故進行專題報導，其中一名接受採訪的倖存者則還原了當時宛如地獄般的場景。她表示，事件大約是在晚間10時左右發生的，當時她感受到人潮擁擠，下意識覺得可能會發生危險，因此立刻在10時9分通報112。

她在通報電話曾直言，在這樣下去會發生踩踏事故，應該要立刻封鎖漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）方向的入口，不能讓更多人往巷子湧進。而在她打電話時，身旁也開始不斷傳出尖叫聲和痛苦的求救聲音，所有人都面部痛苦地掙扎。

機警的她驚覺再這樣下去可能真的會喪命，當時她正好靠近巷子兩側，並發現一個與旁邊店家玻璃門有約20公分高低差的空間，立刻帶著孩子一起站上去。隨後她看到另一名男童與父母在人群中痛苦掙扎，於是瘋狂敲打店家的玻璃門，請求他們讓孩子進去，該名男童才得以救回一條小命。

她與孩子順利脫困後，隨即投入救援。當時一名救護人員請她將其中一名罹難者遺體的手腳併攏，因為一旦遺體開始僵硬，之後可能會無法放進棺材。她指出，當時很多遺體都是呈大字型倒在地上，聽到救護人員的話後，她隨即將目所能及的所有罹難者的手腳併攏，並調整好姿勢。

她直言，雖然無法幫上更多忙，但至少可以做點什麼，這些罹難者雖不幸身亡，但仍希望他們在走最後一程的時候，可以少辛苦一點。而她的熱心行為，也被網友大讚是真正的無名英雄。

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