印度斷橋141死！事前「警衛狂吹哨」拜託別再擠上來　根本沒人聽

VIDEO: Moment of Morbi bridge collapse in Gujarat, India. More than 130 people died in one of the deadliest accidents in the country pic.twitter.com/KSkCYb1Krk — .. (@Xx17965797N) October 31, 2022

記者吳美依／綜合外電報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）斷橋事件釀成141死，目擊者潘卡伊（Pankaj Kumar）回憶，案發前2名警衛各站一端，瘋狂吹哨、要求人們離開橋面，「警衛說，『請聽我們的話，不要搖晃橋，不要推擠，繼續往前走』，但大家都沒有在聽。」

6名河岸上的目擊者接受《路透社》採訪，32歲建築工亞傑（Ajay Kumar）當時和同事站在東岸，「我們甚至大叫、要人們離開，因為我們已經看見那裡非常擁擠，然後吊橋就在我們眼前倒塌了」，落水者包括孩童和婦女，頓時之間哀號及尖叫四起。

▲監視器捕捉到斷裂瞬間。（圖／翻攝推特）

當地醫院陷入混亂，數百人湧入、迫切想要得知親友狀況，由於太過擁擠，幾乎沒有走動空間，也很難辨別活著和死去的人。33歲志工巴斯卡爾（Bhaskar Wala）說，「我協助確認一個家庭8名成員的身分，但他們都去世了。」

根據監視器畫面及倖存者說法，一群年輕男性在橋中央狂搖，導致吊橋應聲斷裂。警方目前依過失殺人罪名逮捕9人，包括橋樑維護承包商奧瑞瓦（Oreva）經理、2名售票員及3名警衛，目前無法確認，目擊者描述的2名警衛是否也在其中。

▲吊橋倒塌釀成百人死傷。（圖／達志影像／美聯社）



這座吊橋橫跨墨丘河（Machchu River），始建於1877年，至今已有140年歷史，歷經7個月整修後於上周開放，不過似乎並未通知當局。檢警估計橋上當時擠滿200多人，由於缺乏人流管控，才會釀成悲劇。但消息人士透露，一些舊電纜沒有被換掉，才是罪魁禍首。

《新德里電視台》引述印度國家災害應對部隊說法報導，這場事故造成如此大傷亡，很可能是因為吊橋大力垮下，但水深太淺僅20英尺（約6公尺），而且河床上全是石頭。司令普拉薩納（VVN Prasanna Kumar）指出，海軍潛水員搜尋遺體時，毫不費力就抵達河床，但「水很泥濘，能見度低」。