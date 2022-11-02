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北韓控美韓醞釀搞垮政權！　怒嗆動核武：將付出史上最慘痛代價

▲▼美韓2017年舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美韓正舉行大規模空中聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國、南韓周一（10月31日）展開兩國史上規模最大之一的聯合空中軍事演習，北韓嚴正警告美韓停止聯合軍演，並稱美國計畫瓦解北韓政權。北韓表示無法忍受，警告若遭受兩國打擊將不惜使用核武器。

綜合外電報導，北韓周二（1日）發出警告，要美韓停止軍事挑釁，若美韓膽敢對北韓使用任何武器，北韓將會豪不畏懼地即刻動用核武器，「美國和南韓將會面臨慘痛遭遇，付出歷史上最慘重的代價。」

北韓朝鮮人民軍總參謀長及朝鮮勞動黨中央委員會政治局常委、朝鮮人民軍元帥朴正天（Pak Jong Chon）指出，美韓展開的「警戒風暴」（Vigilant Storm）空軍聯合軍演行動，是具有侵略性而且相當挑釁的行為。「警戒風暴」於周一展開，將於周五（4日）結束，美韓共派出240架戰機執行約1600架次的全天候飛行任務。

朴正天也指控美國五角大廈在最近釋出的「國防策略」報告中，透露出醞釀讓北韓政權倒台的企圖。該報告中提及，若是美國或任一盟友、夥伴遭北韓核武器攻擊，「將會是北韓政權終結之日」。

朝鮮半島近幾個月來緊張情勢加劇，北韓頻頻試射能搭載核彈頭的彈道飛彈，並且立法通過授權在多種情況下可以動用核武器先發制人；然而國際上部分專家仍認為，北韓是否真有能力動用核武器，還需觀察驗證。

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