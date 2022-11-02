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瘋電影／樂透大作戰　利益創造對話機會大家發財

文／賴賴

▲▼樂透大作戰。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

娛樂性高，以一張樂透彩票帶出南北韓統一的可能，說穿了就是錢說話，因為利益關係，所以給彼此對話的機會，於是發現其實好人遇好人，國家政治問題，其實跟國民沒有實質上的關係，反而是領導人利益相關而老百姓犧牲自己來輔助當政者，沒有選擇性的。

北韓的貧窮已經不是新聞，但是北韓軍隊的強悍幹練，感覺就像俄羅斯隊或中國隊的奧運選手，用命在練都超耐操的，超級英雄般的能耐，電影點出南北韓的人情味，純樸的北韓老百姓真切，南韓人則善良，都是好人。

這個世界真的已經不需要戰爭了，希望地球村的人類，能夠從心出發的愛地球，自然戰爭就可以消弭，心和平世界就和平。


片　　名：樂透大作戰
英文片名：6/45
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2022-09-30
片　　長：01時53分
導　　演： 朴奎泰(PARK Gyu-tae)
演　　員： 高庚杓(Go Kyung-Pyo) 、 李伊庚(Lee Yi Kyung) 、 郭東延(Kwak Dong-Yeon) 、 李準赫
官方連結：https://www.facebook.com/ccasiaworldhttps://www.instagram.com/caichang_film/
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌


劇情大綱

頭彩飛越軍事線，天兵斷了理智線
即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾演），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚飾演）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…。

【關於電影】

爆笑超越《雞不可失》，年度唯一瘋狂喜劇！
樂透中頭彩，這個約莫800萬分之1的機會，可能比被雷劈的機率還低；如今這個如夢般的美妙情景，在前所未見的喜劇電影《樂透大作戰》當中實現了！本片便聚焦在南北韓軍人之間，彼此爭奪57億樂透頭彩的瘋狂喜劇，甚至還添加這張彩券飛越南北韓軍事分界線，「飄向北韓登陸」這個驚險刺激的元素，劇情不僅天馬行空，更無傷大雅地幽了南北韓關係一默。

水火不容的南北韓士兵，這回聯繫彼此的，不再是潛艦或戰鬥機，而是一張薄薄的彩券。這張彩券原本就沒有主人，從最初撿到的南韓兵長，到再次撿到的北韓士兵，彼此互相高喊「誰撿到誰就是主人」，甚至還展開世界首場因為「彩券迫降」而舉行的「非首腦會談」，以異想天開的奇想，為作品帶來愉悅的笑聲。尤其雙方為了獨佔彩金，各自施展小手段，尤有甚者，當雙方計畫將彩券兌現而結盟時，更激發出獨特的化學效應。角色們想要更加幸福的信念，也模糊了原本堅不可摧的界限，彼此逐漸歡笑並享受的模樣，也將讓觀眾心情愉悅，並充滿暖心的正能量。究竟具備不同價值觀、不同愛國心、不同傾向、不同性格、不同個性的角色與其團隊，將展現出什麼樣的默契，也可說是本片看點之一。

▲▼樂透大作戰。（圖／yahoo）

▲北韓不相信南韓人會幫忙兌換彩券並分享獎金。

▲▼樂透大作戰。（圖／yahoo）

▲經過精算得出獎金分配比例。
 

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