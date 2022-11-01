梨泰院慘案前「11通求救電話」被忽視　尹錫悅震怒要嚴處警方

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）



記者李湘文、鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院10月29日爆發大型推擠事故，至今釀成156人死亡及151人輕重傷。沒想到，警方在事故前4小時就接獲11通電話，卻以「現場已佈署警力」為由打發，引起社會譁然。對此，南韓總統尹錫悅得知消息後震怒，將對警方的疏失做出嚴肅的處理。

據《韓聯社》報導，尹錫悅1日接獲梨泰院慘案發生前，警方未能妥善應對市民112報案電話的情況後，以訓斥的語氣表示「徹底查明真相」。

總統室表示，尹錫悅主持國物會議前，聽取警察廳提交的《梨泰院事故前112報警明細》，並下達「根據法律和原則嚴處」的指示，但事後才知道警方的應對過程有不當之處。

總統室相關人員表示，尹錫悅在知道警方第一時間未坦承事實後，出現了激動的反應，參謀們之間還出現了「很難相信警察」的說法。

▲▼ 南韓行政安全部長官（內政部長）李祥敏、警察廳長為梨泰院事故鞠躬道歉。（圖／路透）



事後，南韓警察廳長尹熙根1日稍早則在記者會上對此鞠躬道歉，坦承有不少民眾打112報案，稱有大批人潮湧入，可見現場狀況的危險性及急迫性，卻因處理通報時應對不周，未能阻止慘劇發生，「我認為處理112報警的現場應對不力」，並承諾進行高强度監察和迅速調查。

據了解，南韓警方1日公布10月29日11起民眾通報完整對話，第一通是在傍晚6時34分，距離晚間10時15分推擠爆發尚有近4小時，報案民眾表示，「人們在巷子裡上上下下的，感覺很不安」，「人們下不來又一直推，感覺快被壓死了」，「現在沒有任何人在管制，需要警察來管制，先疏通一些人後再放人進來」。

又於晚間8時9分、9時7分、9時10分至10時11分都接連有民眾撥打112提醒及求救，共計11通電話卻都被警方以「現場已佈署警力」為由打發，事後更沒有進一步措施，因此引起社會議論。

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