首爾市長為梨泰院事件「落淚道歉」　總理國際記者會曝事發起因

記者林彥臣／綜合報導

梨泰院踩踏事件死亡人數更新至156人死亡，首爾市長吳世勳1日在市府召開記者會，並且為這起事件落淚道歉。另外國務總理韓悳洙也召開國際記者會，解釋事件的起因，就是制度缺失所導致。

▲首爾市長吳世勳在記者會上，為梨泰院踩踏事件落淚道歉。（圖／路透）



根據南韓官媒《韓聯社》報導，吳世勳記者會上多次致歉表示，作為為市民生命和安全負責的首爾市長，對此次事故負有無限責任，向市民深表歉意，為事故遇難者祈求冥福，向遇難者家屬表示深切慰問，同時企盼正在接受治療的傷者儘快康復。

吳世勳強調，首爾市將持續幫助陷入困難的遺屬，對於人員密集的場地和活動，市政府將從此刻起細緻檢討，消除事故隱患，同時攜手中央政府全力完善相關制度，制定對策，防止類似慘劇重演。

▲吳世勳強調，市府將會對此做出細緻的檢討。（圖／路透）



被問及是否承認首爾市在事故預防對策方面存在漏洞，吳世勳回答說，偵辦機構將就此進行調查，相信責任歸屬會趨於明朗，首爾市將自主調查相關部門是否已盡職盡責，但最終仍將根據司法部門的調查得出結論。

國務總理韓悳洙在國際記者會上，將踩踏事故發生的原因，歸咎於「公眾管理」，政府在此方面確實缺乏充分的「制度支撐」和「系統性的努力」。

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