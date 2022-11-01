東京向前邁出一大步　承認同性伴侶關係

▲日本東京都今天開始啟動「東京都伴侶關係宣誓制度」。（圖／記者徐文彬攝）

文／中央社

日本東京都今天開始啟動「東京都伴侶關係宣誓制度」，向在東京生活和工作的同性伴侶發放伴侶關係證書，在這個不具備婚姻平權的國家，不少人對這一舉措期待已久。

法新社報導，這款證書讓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）伴侶得以在住房、醫療和福利等一系列公共服務領域，被當作已婚夫婦對待。

自東京澀谷區於2015年率先推出這項制度以來，日本已有超過200個較小的地方當局採取行動，承認同性伴侶關係。

儘管這樣的身份不具和婚姻相同的合法權利，但對美紀（Miki，音譯）和凱蒂（Katie）這一對長期沒有正式關係證明的伴侶來說，這是可喜的變化。

36歲的美紀在東京家中告訴法新社：「我最害怕的是在緊急狀況下，我們會被當成陌生人對待。」她和31歲美國女友凱蒂的合照就貼在冰箱上。

在沒有伴侶關係證明的情況下，這對情侶習慣在錢包內塞一張便條，上面寫著對方的聯繫方式。美紀說：「但這些都不夠，我們認為地方政府認證的正式文件會更有效力。」

東京都從10月11日開始接受申請。東京都知事小池百合子上週表示，截至10月28日上午，已有137對伴侶申請證書。

不僅東京都居民，包括在東京就學、通勤上班的民眾也可以申請東京都同性伴侶證書。許多人希望這將有助於對抗日本對LGBTQ的歧視現象。

平權活動家山本颯花（Soyoka Yamamoto，音譯）今天在記者會上說：「透過東京都伴侶關係制度，我真誠希望我們能夠加快腳步，創造一個性少數群體（sexual minorities）權利可以得到保障且更加平等的社會。」

山本與她共同生活逾10年的伴侶由子（Yoriko，音譯）今天上午收到她們的證書。由子說：「我希望我們現在可以使用各種設施和服務，而不必解釋我們的關係。」她並稱此舉是「向前邁出了一大步」。

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