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日節目重演梨泰院「群眾雪崩」！　曝致命關鍵在角度

▲▼日節目重演梨泰院「群眾雪崩」！　揭致命關鍵是角度。（圖／翻攝自ANN）

▲日本新聞節目進行事件重演。（圖／翻攝自ANN）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院大型推擠事故一共造成156人死亡，其中包含2名日本女學生，而《全日本新聞》也將人體模型搬上新聞節目，重演事故當下情況，並進行分析。節目中指出，此次意外的關鍵其實是在斜坡的角度，由於巷弄有高低差，因此更容易發生群眾雪崩的人群推擠意外。

日本電視台《全日本新聞》10月31日以「災難發生的原因為何？重演154死的群眾雪崩現場（現已攀升至156死）」為題進行報導。而節目現場也特別製作了一個傾斜度約10%（5.7度）的1平方公尺斜坡，並搬來9個人體模型。

主持人隨後進入這個僅1平方公尺大小的斜坡上，親自重現1平方公尺內擠滿10人的情況。根據專家研究，1平方公尺內如果出現超過10人，就有可能出現群眾雪崩的情況，然而根據消防當局分析，當時事故現場每平方公尺內約擠滿了20人。

主持人指出，雖然從畫面上看起來坡度並不高，但實際站上來便可以發現，其實比想像中還要陡峭，身體稍微傾斜都有可能往旁邊倒下。他也表示，眼前只能看見前方人體模型的後腦杓，且因為太過擁擠，根本無法動彈，讓人感到十分壓迫。

▲▼日節目重演梨泰院「群眾雪崩」！　揭致命關鍵是角度。（圖／翻攝自ANN）

▲實驗結果證實，致命關鍵為斜坡的角度。（圖／翻攝自ANN）

由於人體模型的體型本身就比較瘦，實際在場民眾的身形會更寬大一些，再加上冬天寒冷，衣物比較厚重，可以移動的空間就更少了。主持人也直言，在這樣的情況下完全看不到自己的腳，不管往哪個方向移動都很可怕，而在這樣的情況下，只要有一個人突然彎腰或是跌倒，人與人之間失去互相支撐的力量，旁邊的人就會像骨牌效應一樣，連環跌倒擠壓，發生群眾雪崩。

人類如果被施加50公斤的壓力就會感到壓迫，而大量的人群瞬間推擠，最下層的人承受的重量最少有數百公斤，而就算是站著人也有可能被活活擠死。主持人補充道，人體內的血液一旦因為受到強烈壓力停止流通超過30秒，就會失去意識，6分鐘以上則會致命。

▼梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。（圖／路透）

▲▼梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。（圖／路透）

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