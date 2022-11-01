報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」　求救沒人理

▲ 外界質疑南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日爆發大型推擠事故，至今釀成156人死亡及151人輕重傷。事實上，警方早在推擠發生近4小時前就接到11通民眾報案，紛紛稱「人多到快被壓死了」，其中大部分通報卻被以「現場已佈署警力」為由打發，最終導致憾事發生。

綜合《中央日報》、《朝鮮日報》報導，南韓警方1日10月29日11起民眾通報完整對話，第一通是在傍晚6時34分，距離晚間10時15分推擠爆發尚有近4小時，報案民眾表示，「人們在巷子裡上上下下的，感覺很不安」，「人們下不來又一直推，感覺快被壓死了」，「現在沒有任何人在管制，需要警察來管制，先疏通一些人後再放人進來」。

此後預告悲劇的通報持續湧入，晚間8時9分有民眾報案，「人多到停滯不前，有人推擠有人跌倒，完全亂七八糟，還有人受傷」，「需要管制一下吧」；8時53分的第4起通報指出，「人多到幾乎快被壓死了」，「根本一片混亂，亂七八糟」；第5起通報也稱，「人真的太多了，再差一步就要出大事了」，「需要來這邊管制一下」。

晚間9時7分的第7通電話中，民眾明確要求，「請來這邊限制行人單向行走」，「這裡現在人多到快被壓死了」；9時10分至10時11分事發前的4通電話也都清楚提到「快被壓死」，要求警方採取行動。

警方雖針對其中4起通報派出人力，但對其餘7起皆給出類似「現場已佈署警力」的答案，沒有進一步措施。南韓警察廳長尹熙根（윤희근）1日稍早則在記者會上對此鞠躬道歉，坦承有不少民眾打112報案，稱有大批人潮湧入，可見現場狀況的危險性及急迫性，卻因處理通報時應對不周，未能阻止慘劇發生。

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