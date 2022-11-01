3小時幫50人CPR！護理師姊妹「距踩踏只差10步」　脫困後拚死急救

▲現場急救人員搬運傷者。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾梨泰院大規模推擠事件共造成156人死亡，而一對護理師姊妹事發當時正好在巷弄內，差一點就被捲入推擠人群中。兩人第一時間投入救援，在3個小時內連續替40至50名傷者實施心肺復甦術，並向路人借來口紅替現場傷患進行檢傷分級，偉大精神也讓人備感動容。

根據EDAILY報導，20多歲的前護理師河姓女子10月29日和身為現任護理師的姊姊一起到梨泰院遊玩，事發前的晚間10時10分，兩人正好就在發生推擠事故的巷弄內，當時人群太過擁擠，兩人費盡千辛萬苦才得以前進，沒想到突然前發傳來「發生意外了，不要再推了」的呼救聲，然而因為周遭音樂太過大聲，大多數人仍然搞不清楚狀況。

▲熱心姊妹脫困後隨即投入救援，但大多數傷者仍不幸身亡。（圖／路透）

過沒多久開始傳出此起彼落的尖叫，現場瞬間成為煉獄，而河女此時才發現，自己與姊姊距離發生推擠事故的地點僅10步距離，差一點就要被捲入。事故發生初期，救護隊員與車隊因為被外圍人潮卡住，無法在第一時間抵達現場，而當時已經有數十名失去意識的民眾被搬到附近店家內。

擁有護理背景的兩人脫困後，聽到建築物內傳來尋找醫師或護理師的呼救聲，因此連忙突破人群，擠到店內替傷者進行心肺復甦術。當時店內至少有30至40人失去意識倒在地板上，有傷者甚至出現頭部流血等外傷。兩姊妹隨即開始替傷者急救，而這時終於趕到現場的救護隊員、警察以及熱心民眾也紛紛上前，輪流替傷者進行心肺復甦術。

由於現場情況混亂，急需檢傷分級，河女隨即向身旁民眾尋求剪刀、刀子或是筆等物品，而一旁馬上就有一名女子遞上一支口紅。河女則利用口紅在傷者身上註記，進行檢傷。河女與姊姊就這樣在現場跟著救護人員不斷來回急救，用盡全力在3個小時內連續替40至50人實施心肺復甦術。

河女難過表示，在場所有人都拚了全力，但是因為醫療裝備與人力不足，無法救回更多人，深感惋惜。而當時兩姊妹急救的傷者中，僅2人恢復意識、3人恢復心跳，其餘皆不幸身亡。

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