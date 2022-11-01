澤倫斯基向美國「狂討軍援」　拜登發火了！嗆他要懂得心存感激

▲知情人士爆料，拜登在通話中對澤倫斯基發火，因為基輔不斷列出需要援助的項目清單。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏戰爭開打以來，美國已花費將近180億美元援助烏克蘭，五角大廈10月底又宣布加碼軍援價值2.75億美元武器。然而，美媒卻披露，拜登總統對於烏克蘭總統澤倫斯基不斷開出需求清單一事感到不滿，他直接在通話中表示，美國人已經很慷慨，要澤倫斯基至少得表現出心存感激的樣子。

根據美媒NBC報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，每次當美國宣布對基輔提供一籃子軍援計畫時，拜登和澤倫斯基就會進行通話。但據4名知情人士透露，拜登在今年6月的一次通話中忍不住發火，拉高嗓門表示，美國人已經很慷慨，政府和美軍都在努力幫忙烏克蘭，要求澤倫斯基可以「展現多一點感激之情」（show a little more gratitude）。

據稱，拜登通話裡告訴澤倫斯基，美國批准了一筆10億美元的烏克蘭軍援計畫，不料話才說完，澤倫斯基就開始列出所有他所需要但沒有得到的其他援助項目，這才惹得拜登發脾氣。通話結束後，澤倫斯基發布一份聲明，讚揚美國的慷慨相助，而美國政府官員也透露，拜登和澤倫斯基的關係在那次通話後有所改善。

報導指出，這場衝突反映出拜登很早就意識到，美國國會和人民對於頻繁向烏克蘭提供數十億美元援助的支持力道可能將開始消退。如今，拜登面臨著部分共和黨和民主黨人的阻力，而白宮已經討論了將在期中選舉後的「跛腳鴨會期」向國會申請批准援烏計畫。

據部分熟知討論細節的官員預估，援助金額約落在500億美元上下。不過，眾議院少數黨領袖、共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）已警告，不會向烏克蘭提供「空白支票」。美國民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）上月公布調查指出，自5月以來極度或非常擔心烏克蘭戰敗的美國人比例已從55%降至38%，而不太擔心或完全不擔心俄羅斯打勝仗的比例則從16%增至26%。

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