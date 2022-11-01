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目睹旁人「哭著斷氣」！　她憶梨泰院恐怖踩踏：像100kg石頭壓身上

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏事件。（圖／路透）

▲ 梨泰院萬聖節慘案累計造成307人傷亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間爆發大規模推擠踩踏事故，造成至少156人死亡及151人輕重傷，其中包括不少外籍人士。當時在現場的中國倖存者事後表示，當下感覺像被重達100公斤的石頭壓在身上，還目睹身旁的女孩哭著慢慢斷氣，恐怖情景令她至今心有餘悸。

《南華早報》報導，一名中國女子經歷梨泰院慘案，死裡逃生後發文寫道，「你無法想像當時踩踏有多嚴重，我感覺身上彷彿有100公斤重的石頭……被困在我旁邊的女孩哭了起來，慢慢沒有呼吸……只要想到當時的情景，我到現在還是會發抖，呼吸困難」，「我非常幸運能夠活下來，但那些在我身邊死去的人再也不會有任何感覺了。」

一名李姓男子形容，當時就像發生雪崩一般，人們全被吸進漩渦，「當向下移動的人開始後退，人群失去控制，但要回頭太難了」，「這就像雪崩一樣。人們從上面掉下來，感覺就像我們被吸進一個漩渦」。

他幫助2名女子脫離人群後，自己卻也跟著受困，這時還看見不遠處有人倒下，因為無法呼吸而昏倒。他的上半身雖然沒有受困，但腿部被卡住，腳下也還有人，有幾分鐘時間完全動彈不得，「想逃跑但逃不了。」

一名王姓女子回憶道，她和友人一同前往梨泰院，感覺街道越來越擁擠，後來被困在事發巷道下方轉彎處，也就是多數死者喪命的位置，「我聽見身後一群韓國男子說他們要硬擠出去，而我就在他們正前方，所以我感覺到非常強力的擠壓，一度無法呼吸。」

她數度跌倒，踩過物品和他人的腳，所幸沒有和友人失散，成功擠出人群，但當時很難呼吸，「甚至覺得心臟都要停了。」

還有一名江姓女子提到，有些受困民眾用身體壓著別人，試圖脫身，她自己則是靠一箱啤酒撿回一命，「有些人試圖爬上路邊變電箱逃命，我則是踩著一箱啤酒爬上去，成功離開人群。那是我離死亡最近的時刻。」

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