5友相約梨泰院「只剩2人回得了家」　爸媽醒來驚覺兒子床空崩潰

▲南韓梨泰院罹難者遺物。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓28歲徐先生邀請女友及3名友人，一起前往梨泰院慶祝萬聖節，未料5人開心出遊，卻只剩下2人平安回家，他也不幸在推擠事故中喪命。父母隔天醒來發現「兒子的床空蕩蕩」，立刻發覺事態不對，焦急尋人後，卻從電話另一頭的警方口中得知噩耗。

梨泰院10月29日晚間發生推擠事故時，2位友人設法擠出人群，爬到巷弄邊緣的欄杆上，但徐先生、女友及好友尹先生卻再也走不出來。

▲梨泰院嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午，死亡人數已上修至156人。（圖／路透）





徐先生的爸媽癱坐殯儀館沙發上，連頭也抬不起來，「我們的兒子被推倒，然後死了，這是一場事故。我們沒有想到誰該負責。我們無法思考，能做的只有哭泣。」

徐先生的母親表示，兒子熱愛運動，大部分閒暇時間都在健身房，透過舉重練壯身材，她不明白，為什麼這還是無法救回兒子一命。父親表示，兒子工作勤奮，熱愛滑雪及衝浪，而且很快就要跟女友結婚了，「他是最好的哥哥。沒了他，我的小兒子該怎麼辦？」

其中一名倖存友人朴周成（Park Ju-sung，音譯）從8歲就認識徐先生了，他坐在棺材旁陪伴老友，「我是一個很害羞的孩子，而他是我唯一的朋友，邀請我參加所有活動，鼓勵我一起學跆拳道。他幫助我變得更外向。」

▲首爾民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透）



21歲的喬丹根（Raghu Jordagan）去年1月從馬來西亞移民過來，為了養家餬口而在工地上班，但真正的夢想是成為時裝設計師，他受困梨泰院的擁擠人潮時，還打視訊電話給好友求救，未料卻是最後一次通話。19歲友人金大輝（Kim Dae-hui，音譯）隔天起床後，在社群媒體流傳的梨泰院影片中，看見喬丹根蒼白又痛苦的臉龐，還一度想說服自己，只是長得很像的人罷了。

BBC指出，了解死者的姓名與故事後，這場悲劇變得更加令人難以理解。人們需要答案，而當局也面臨越來越大的壓力，必須確認到底哪裡出了問題，誰應該為此負責。