遺體不斷抬出來！梨泰院酒吧老闆「急開道CPR」　憶悲劇：滿地死傷

記者張寧倢／綜合報導

南韓梨泰院10月29日萬聖節前發生嚴重推擠踩踏事故，截至11月1日上午已有156人死亡、151人受傷。附近一名酒吧老闆接受路透社訪問透露，大約11時20分左右，所有失去意識的人陸續從巷弄裡被移往外頭，他趕緊在店門口協助開闢通道，緊接著幫忙做CPR、護送患者就醫。現場有許多屍體直接排列擺在地上。

▲南韓梨泰院商圈巷弄10月29日晚間發生推擠踩踏慘案，附近酒吧老闆見大量死傷者被移動出來，趕緊幫忙開道。（圖／路透）

在梨泰院經營酒吧的59歲朴姓老闆回憶當天情景，他在吧台後方工作時不時會看到外面的情況，大概從下午5點半開店以後，街上已經非常擁擠，等到晚間10點多整條街道從頭到尾，人群不斷湧入，現場人數非比尋常。

朴姓老闆指出，大約深夜11時20分左右，「就是那時，所有失去知覺的人從這裡陸續被搬運出來」。他看見救難隊忙著移動死傷者，先是吩咐員工讓客人留在店裡避難，接著便跑出店外，在店門口幫忙開道引路，巷弄地上排列擺放著許多受害者遺體。

朴姓老闆隨後也加入救援，跪地幫忙做心肺復甦術（CPR）或按摩，輕拍患者確認沒有大礙後，將人護送到斜坡下方。他為一名女子實施CPR後，成功救活她一命。

▲梨泰院踩踏事件截至11月1日已有156人身亡。（圖／路透）

據先前報導，一名在梨泰院店家工作20多歲男性員工表示，巷弄裡的倖存者和亡者交疊在一起，由於一開始擔架和救援人力都不夠，大家只能徒手抬屍、扛人，他腦中想的都是必須再多救一個人，「我想我大概搬運了50具屍體。」他說，從事故發生的晚間10時15分開始，到隔天凌晨2、3點，現場所有人不分你我地，一直在為傷者們進行CPR並協助搬運屍體等相關工作。

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