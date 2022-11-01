梨泰院最小死者僅15歲　少女陪媽過萬聖節雙殞命！母女遺照掛靈堂

▲南韓首爾龍山區為梨泰院踩踏罹難者設置一處共同焚香弔唁靈堂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院萬聖節前的周末發生大規模推擠慘案，死亡人數上修至156人，另計29人重傷、122人輕傷，傷亡數達307人。目前死者中年紀最輕的是一名15歲國三女學生，令人遺憾的是，母親也一同罹難，母女倆的遺照並列掛在靈堂之上，一群國中同學強忍著淚水向死者弔唁。

根據「韓民族日報」報導，首爾一家殯儀館10月31日下午有80多名穿著制服的國中生在靈堂前排隊，強忍著淚水等待弔唁，靈堂上掛著梨泰院推擠慘案最年輕罹難者15歲少女的遺照，同時罹難的少女母親的遺照則與其並列擺放。同學們每5人一組上前焚香，結束弔唁後從遺屬手中接過飲料，孩子們互相擁抱、安慰，有人頻頻拭淚，或者打電話給某人，分擔這份悲痛。

▲南韓梨泰院推擠事故現場附近也設置一處哀悼空間，陸續有民眾前往獻花。（圖／路透）

報導指出，國三少女當天和母親、阿姨以及表親一同前往梨泰院，除了母女倆不幸遭遇悲劇外，阿姨也沒能逃過一死。當天也前往殯儀館弔唁的首爾市教育監曹喜延（音）感嘆道，會和媽媽一起去梨泰院慶祝萬聖節的話，生前母女關係「該有多幸福呢？」一名同學受訪表示，死者平時很活潑，總是充滿活力，「都不知道她去了梨泰院，只有聽說出事了。」

此前，南韓教育部曾公布梨泰院事故中的學生死傷，包含1名國中生和5名高中生不幸罹難，6人生前皆為首爾地區在校生，將針對事件為學生進行心理援助與安全教育。另有5名學生受傷，其中4人來自首爾，1人來自忠南地區，目前仍有2人在醫院治療，出院返家者則有2人骨折、1人輕傷。

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