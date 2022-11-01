梨泰院156死！南韓警察廳長鞠躬認錯　「湧上百通報案」卻沒動作

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日晚間湧入10萬人潮歡慶萬聖節，卻演變成307人傷亡慘案，警察廳長尹熙根（윤희근）1日坦承，儘管事發前數小時內接到許多民眾報案，仍未即時採取行動，為警方疏失向全國民眾鞠躬道歉。

▲ 南韓警察廳長為梨泰院慘案向全國鞠躬道歉。（圖／路透）

根據《韓聯社》，尹熙根1日上午在首爾西大門區警察廳召開記者會，向全國鞠躬道歉，並為此次事故的犧牲者祈福，向遺屬致上哀悼，希望傷者早日康復，對於飽受衝擊的國民更深感責任重大。

他也坦承，晚間約10時爆發推擠踩踏以前，就有不少民眾打112報案，稱有大批人潮湧入，可見現場狀況的危險性及急迫性，卻因處理112通報時應對不周，未能阻止慘劇發生。

警察廳治安狀況管理官黃昌善（황창선，音譯）1日上午也在中央災難安全對策本部簡報中說明，事發當晚第一通有關萬聖節活動的報案電話是在傍晚6時，但當時判斷事態並不嚴重，沒有採取應對措施。接著到爆發推擠前1小時，開始有上百通報案湧入，稱梨泰院人潮太多、需要管制，但警方這時依然沒有動作。

尹熙根對此坦承應對不周，宣布將釐清事件真相並明確究責，強調將組成獨立的特別機構，透明且嚴正調查。

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