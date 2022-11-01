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她魂斷梨泰院卻「無法完成器捐遺願」！　內臟被擠到嚴重變形

▲▼南韓梨泰院29日發生萬聖節人潮嚴重推擠、踩踏事故，造成多達154人罹難，民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透）

▲梨泰院聚集獻花哀悼人潮，眾人忍不住落淚。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓一名27歲女性不幸於梨泰院事故中罹難，她生前曾向家人轉達器官捐贈意願，她的母親為了尊重女兒的遺願，在病危搶救時，忍著悲痛向醫院轉達器捐意願，然而由於事發當時女兒被人群擠壓到靠近地面的下層，全身受到嚴重擠壓，內臟幾乎變形，因此並不符合器捐標準。該名女性最終在10月30日下午拔管，並由醫師宣告死亡。

根據《國民日報》報導，27歲的朴女10月29日和大學同學一起到梨泰院遊玩，沒想到卻遭遇推擠事故。當時她被救出後，傷勢嚴重，隨即被實施心肺復甦術，並送往首爾大學醫院搶救。她的母親30日凌晨3時接到警察通知稱，女兒正在搶救中，抱有一絲希望的母親連忙趕往醫院，但卻看到被裝上呼吸器的朴女失去意識躺在病床上。

▲▼29日晚間梨泰院爆發悲劇，救難人員與一般民眾分成「4人一組」負責協助搬運傷患。（圖／路透）

▲大量死者因為受到嚴重擠壓，導致臟器破裂。（圖／路透）

悲痛的母親深知女兒可能無法撐過這關，因此忍住悲傷，向醫師轉達女兒生前想要捐贈器官的意願，沒想到得到的回答卻讓她更加傷心。院方表示，朴女的身體因為受到人群強力擠壓，內臟嚴重變形，因此無法進行捐贈。朴女的母親難過表示，「醫院說她當時被人群壓在地面上。」

與朴女相差22歲的妹妹則是緊緊地抱著母親並安慰道，「姊姊這麼善良，一定會到天堂好好守護我跟媽媽，讓我們過著幸福的生活。我們要連姊姊的份一起好好地活下去。」童顏童語讓旁人不忍鼻酸。

朴女最終在家屬的同意下，於10月30日下午5時30分拔管，並由醫師宣告死亡。而她的遺體也由家人帶回故鄉光州，預計近日將會舉辦告別式。

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