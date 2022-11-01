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旁邊的人都死了…62歲爸接電話奔赴梨泰院　背著女兒跑1km焦急求助

▲▼南韓梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午死亡人數已上修至156人。（圖／路透）

▲南韓梨泰院10月29日發生嚴重推擠踩踏慘案，截至11月1日上午，死亡人數已上修至156人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院10月29日萬聖節周末湧入10萬人潮，導致156死的推擠踩踏悲劇，事故現場多人躺地同時接受CPR的場面令人震驚。南韓一名62歲父親當晚接到20多歲女兒的求救電話說，「旁邊的人都死了」。父親立刻奔赴現場，背著腿骨折的女兒跑了1公里，才終於找到善心人士開車送他們去醫院。

據南韓《紐西斯通訊社》報導，住在京畿道城南市的62歲男性當晚11時許接到女兒從梨泰院打來的電話，卻聽到女兒急切地說「旁邊的人都死了」，他追問原因時通話訊號卻一直中斷，父女倆改用網路通訊軟體傳訊聯絡。

▲▼南韓梨泰院罹難者遺物。（圖／路透）

▲南韓梨泰院罹難者遺物，白色運動鞋上疑似沾著血跡。（圖／路透）

對話截圖顯示，女兒表示自己剛才險些喪命，「腿好像斷了，梨泰院發生踩踏事故，原本要回家了卻被壓在下面，這裡的人們都死了，救救我，我好害怕。」父親收到訊息後焦急地搭計程車抵達梨泰院附近，由於交通管制，他下車後跑了1.5公里左右才找到女兒所在的派出所，「大概有4個人躺在那，女兒狀態很不好，需要盡快到醫院。」不過死者人數太多，輪到女兒的就醫順序至少要3、4個小時。

▲▼南韓62歲父親收到20多歲女兒傳訊息說自己差點死在梨泰院，「這裡的人們都死了」。（圖／翻攝韓網）

▲南韓62歲父親收到20多歲女兒傳訊息說自己差點死在梨泰院，「這裡的人們都死了」。（圖／翻攝韓網）

父親表示，女兒非常痛苦，一般車輛因為交管也進不來，他只好背著腿骨折的女兒跑了1公里多，但事故現場根本無法招到計程車，向路過車輛請求幫助也無用，最後有一對30多歲男女走近並表示願意送他們去醫院，一行人先抵達附近醫院，卻發現急診室死傷者人滿為患，這對男女又將他們送到靠近父女住處的盆唐車醫院。

20多歲女兒接受治療並度過危險期後，已轉至普通病房，但被診斷出肌肉損失造成的腎臟受損，右腿也打上石膏。父親在網路上發文向那對善心男女致謝，感謝他們當天花了3、4小時將女兒送醫治療，原本有給酬謝金，但對方硬是不收，將錢退回來後就離開了，所以才用這種方式表達謝意。

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