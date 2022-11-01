梨泰院3英雄！他「超強臂力」hold住推擠　博命救人卻換不回好友

▲藍衣男張開手臂，抵抗推擠力量，讓大家不至於跌成一團。（圖／翻攝自YouTube／살청）



記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院推擠慘案累計156死151傷，許多網友觀看現場畫面時發現，錄下自拍視角的直播主貝吉特（배지터）、身旁藍衣男及黑衣男持續冷靜救人，大讚3人就像英雄。其中，藍衣男使出「超強臂力」抵抗推擠力量，讓大家不至於摔倒，但他事後受訪坦言，為同行好友進行1.5小時心肺復甦術（CPR）後仍無力回天，非常難過。

▲貝吉特錄下受困的自拍視角，逃脫後持續救人。（圖／翻攝自YouTube／살청）

▲黑衣男持續救人，受網友稱讚與感謝。（圖／翻攝自YouTube／살청）

貝吉特29日前往梨泰院，並持自拍棒錄下逛街畫面，原本氣氛輕鬆歡樂，但隨著小巷內越來越擁擠，眾人身體糾纏、尖叫聲四起，他明顯露出痛苦掙扎的表情。此時，貝吉特身旁的藍衣男張開手臂、抱住前方的陌生人們，使勁撐住推擠的力量，避免大家跌成一團。

後來，貝吉特、藍衣男順利脫困，與原本就在高處的黑衣男試圖幫助眾人脫身。貝吉特爬到小巷旁的階梯上，努力想把更多人拉上來，即使旁人勸阻「不要再拉人了，這裡也滿了」，卻仍堅持「再一個就好」，也被網友們封為「義士」。

【貝吉特直播影片請點此，畫面可能造成不適，請斟酌觀看。】