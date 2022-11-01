快訊／高雄輕軌又出事！廂型車一個move擦撞...駕駛左腳受傷

▲汽車撞輕軌。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄輕軌列車1日上午9時29分行經C11真愛碼頭，發生和1輛廂型車碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客約25人均沒有受傷，清車後引導步行至C10由行控中心調度線上列車繼續載運旅客，另外高捷公司亦以計程車機動協助C10至C11接駁作業。

高捷說明，本事故初步判斷為汽車未遵守交通號誌燈號，擦撞輕軌列車左前方車頭，造成局部損傷，後續經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。目前正線已恢復正常營運。

▲▼ 高雄輕軌今年已發生12起事故。（圖／讀者提供）



高捷指出，本事件為今年第12件事故，呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，屆時不但有損害賠償問題，交通違規罰款之外，視情節狀況亦有可能以公共危險罪論處，本案後續如警方確定肇事責任為汽車駕駛違規，高捷公司將會進行求償。

警方指出，34歲廂型車駕駛楊男當時沿海邊路南向北行駛，至上述路口欲右轉高雄海洋流行音樂中心，行至鐵軌時，輕軌已從西向東橋上鐵軌下行，自廂型車右側車頭與輕軌列車左前車頭發生碰撞，楊男駕駛左腳有輕微擦傷，自行就醫、雙方駕駛酒測值0，均無酒駕情事，目前事故已排除，現場交通已恢復順暢，詳細肇事原因仍待交通大隊分析研判。