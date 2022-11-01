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台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

▲宋旻浩坦言曾患恐慌症及躁鬱症。（圖／翻攝自YouTube／channel A）

▲躁鬱症是亞洲人常見的精神疾病，包括韓國藝人宋旻浩就坦言曾患躁鬱症。（圖／翻攝自YouTube／channel A）

記者許敏溶／台北報導

躁鬱症是一嚴重具高度遺傳性且多重因子的精神疾病，而亞洲人種約佔全世界六成，但只有10%的基因研究參與者是亞裔，台大公共衛生學系郭柏秀教授團隊與國際多校共同組隊，進行亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，預計招募東亞與南亞逾4萬名民眾，期望能聚焦在屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構，在未來發展出更完善的治療方式。

躁鬱症又稱雙極性疾患，是一嚴重具高度遺傳性且多重因子的精神疾病，終生盛行率約在1到2%，而其基因變異仍待釐清，更重要的是，亞洲人種約佔全世界6成，但只有10%的基因研究參與者是亞裔，而不同族群的個體間存在程度不等的基因變異，納入亞洲人種對於全球的雙極性疾患的遺傳研究十分重要。

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▲莉婭宣布流產3天…謝和弦罕談躁鬱症　「勒戒後躁期復發」曝最新病況。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

▲藝人謝和弦罕也飽受躁鬱症所苦。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

台大指出，目前大型研究樣本均來自於歐洲人種，其研究成果及新藥開發的進程難以應用於其他人種，將加劇不同族群間醫療發展的差距，台大公衛學系教授郭柏秀與多校共同組隊，希望透過A-BIG-NET計畫的完成，聚焦在屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構，有助於未來發展出更完善的治療方式。

這項A-BIG-NET計畫，是亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，由麻省理工學院博德研究所和哈佛醫學院的助理教授、也是史坦利精神疾病研究中心的全球亞洲計畫主任Hailiang Huang帶領，除了台大郭教授團隊外，還包含維吉尼亞聯邦大學精神與行為遺傳研究所主任Kenneth Kendler、約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院教授Peter Zandi共同組隊，獲得美國國家精神健康研究院提供為期五年的研究獎助。此研究網絡包含印度國家精神健康和神經科學研究所、新加坡精神健康研究所、韓國大學醫學院、巴基斯坦等其他亞洲國家團隊。

計畫負責人之一的Hailiang Huang助理教授表示，目前還没有任何針對亞洲群體大規模的躁鬱症基因體研究，這是冒著一個明顯可見的風險，代表全球人口中的很大一部分，將由於在精神遺傳學研究的代表性不足，而被排除在可能受益於創新治療的發展機會。

▲▼台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授郭柏秀參與國際團隊，開啟亞洲躁鬱症遺傳研究。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授郭柏秀參與國際團隊，開啟亞洲躁鬱症遺傳研究。（圖／台大提供）

計畫共同負責人、台大公衛學院副院長郭柏秀指出，台灣經常被排除在一些主要的國際組織和行動之外，台大很榮幸能參與這個躁鬱症的遺傳研究網絡，強化資料的全球多樣性，並致力於增進我們對嚴重精神疾病的了解，長期來看減少可能的健康不平等。

台大指出，A-BIG-NET計畫將在東亞與南亞總計招募2萬7500名躁鬱症患者與1萬5000名健康對照者，並使用最新開發的測序技術來對基因體進行深度測序與廣泛的解碼，預期研究可識別出亞洲族群中第一型躁鬱症相關的遺傳變異，並探討表現型與遺傳變異和環境危險因子間交互的關係；該計畫也將和歐洲、非洲、拉丁美洲人種的精神疾病資料一同分析，進行跨譜系、跨疾病的比較，進一步了解嚴重精神疾病的分子機制。

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台大公衛郭柏秀亞洲躁鬱症遺傳研究

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