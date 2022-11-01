台大公衛團隊與國際名校組隊　開啟亞洲躁鬱症遺傳研究

▲躁鬱症是亞洲人常見的精神疾病，包括韓國藝人宋旻浩就坦言曾患躁鬱症。（圖／翻攝自YouTube／channel A）

記者許敏溶／台北報導

躁鬱症是一嚴重具高度遺傳性且多重因子的精神疾病，而亞洲人種約佔全世界六成，但只有10%的基因研究參與者是亞裔，台大公共衛生學系郭柏秀教授團隊與國際多校共同組隊，進行亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，預計招募東亞與南亞逾4萬名民眾，期望能聚焦在屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構，在未來發展出更完善的治療方式。

躁鬱症又稱雙極性疾患，是一嚴重具高度遺傳性且多重因子的精神疾病，終生盛行率約在1到2%，而其基因變異仍待釐清，更重要的是，亞洲人種約佔全世界6成，但只有10%的基因研究參與者是亞裔，而不同族群的個體間存在程度不等的基因變異，納入亞洲人種對於全球的雙極性疾患的遺傳研究十分重要。

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▲藝人謝和弦罕也飽受躁鬱症所苦。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

台大指出，目前大型研究樣本均來自於歐洲人種，其研究成果及新藥開發的進程難以應用於其他人種，將加劇不同族群間醫療發展的差距，台大公衛學系教授郭柏秀與多校共同組隊，希望透過A-BIG-NET計畫的完成，聚焦在屬於亞洲族群的躁鬱症的基因變異與遺傳結構，有助於未來發展出更完善的治療方式。

這項A-BIG-NET計畫，是亞洲首次的大型躁鬱症基因體研究，由麻省理工學院博德研究所和哈佛醫學院的助理教授、也是史坦利精神疾病研究中心的全球亞洲計畫主任Hailiang Huang帶領，除了台大郭教授團隊外，還包含維吉尼亞聯邦大學精神與行為遺傳研究所主任Kenneth Kendler、約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院教授Peter Zandi共同組隊，獲得美國國家精神健康研究院提供為期五年的研究獎助。此研究網絡包含印度國家精神健康和神經科學研究所、新加坡精神健康研究所、韓國大學醫學院、巴基斯坦等其他亞洲國家團隊。

計畫負責人之一的Hailiang Huang助理教授表示，目前還没有任何針對亞洲群體大規模的躁鬱症基因體研究，這是冒著一個明顯可見的風險，代表全球人口中的很大一部分，將由於在精神遺傳學研究的代表性不足，而被排除在可能受益於創新治療的發展機會。

▲台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授郭柏秀參與國際團隊，開啟亞洲躁鬱症遺傳研究。（圖／台大提供）

計畫共同負責人、台大公衛學院副院長郭柏秀指出，台灣經常被排除在一些主要的國際組織和行動之外，台大很榮幸能參與這個躁鬱症的遺傳研究網絡，強化資料的全球多樣性，並致力於增進我們對嚴重精神疾病的了解，長期來看減少可能的健康不平等。

台大指出，A-BIG-NET計畫將在東亞與南亞總計招募2萬7500名躁鬱症患者與1萬5000名健康對照者，並使用最新開發的測序技術來對基因體進行深度測序與廣泛的解碼，預期研究可識別出亞洲族群中第一型躁鬱症相關的遺傳變異，並探討表現型與遺傳變異和環境危險因子間交互的關係；該計畫也將和歐洲、非洲、拉丁美洲人種的精神疾病資料一同分析，進行跨譜系、跨疾病的比較，進一步了解嚴重精神疾病的分子機制。