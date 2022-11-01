行李箱傳惡臭發現「32歲女腐屍」　小7歲男友恐怖自白：我勒死她

▲監視器拍到男子逃離犯罪現場。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

祕魯發生駭人箱屍案，25歲男子維森特(Vicente Palomino Rosales)被控殺人，警方在飯店房間一行李箱中找到32歲女友珊卓(Sandra Karin Villena)發臭腐爛的屍體，而他在逃跑前曾向母親坦承把人活活勒死，正在追捕他的下落。

珊卓上月19日與男友維森特離開皮烏拉(Piura)，前往厄瓜多沿海小鎮蒙塔尼塔(Montañita)度假，然而她22日後再也沒有現身，飯店清潔人員26日整理房間時發現一股惡臭，結果在一行李箱中找到她已經腐爛的遺體。

▲女遭人勒死藏屍行李箱。（圖／翻攝自Twitter）

警長貝尼斯特(Geovanny Benitez)表示，維森特在22日同天便離開飯店，隔日打電話向母親坦承，與女友吵架後把人活活勒死，母親後來也向警方報案。當地媒體指出，這不是維森特第一次對女性出現暴力行為，2018年、2019年均被前女友指控家暴。

恐怖事件曝光後震驚祕魯與厄瓜多兩國，祕魯當局目前已對逃亡中的維森特發出通緝令，調查發現他23日被人看到疑似搭上前往厄瓜多與哥倫比亞邊境城市圖爾坎的巴士，目前仍在尋找他的下落。