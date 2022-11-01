梨泰院英雄警察！扯破喉嚨大喊「有人死掉」　疏散人群畫面被推爆

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院大規模推擠事故至今造成155人死亡，152人輕重傷。目擊者事後公開影片，可見一名員警在擁擠人群中孤軍奮鬥，口中不斷大喊著，「有人死了，拜託回頭」，制止想往事發現場前進的民眾，喊到喉嚨都已沙啞，被許多網友奉為英雄。

綜合《中央日報》、《紐西斯新聞社》報導，YouTube頻道「니꼬라지TV」10月31日上傳一段近90秒畫面，標題為「為減少梨泰院推擠死者，獨自孤軍奮鬥的警官（請表揚他）」，可見事發的29日當晚現場擠得水洩不通，其中一名員警奮力指揮人群疏散的身影。

▲ 梨泰院事故當晚被大讚「英雄警察」的員警。（圖／翻攝自YouTube／니꼬라지TV）

只見影片中梨泰院街道被人群塞滿，音樂聲震耳欲聾且人聲嘈雜，這名員警只能扯破喉嚨大喊，「請往前走」、「不要光看，快移動」、「拜託幫幫忙」，臉上表情相當迫切，但許多民眾不清楚狀況，滿臉疑惑看著他，且這時還有人想往事發現場前進，他也馬上出手制止，「不行，請回頭」。

另一段影片中，這名員警站在一旁飯店酒吧外推的圍籬上，眼看擁擠狀況無法改善，只好更大聲喊道，「各位，有人死掉了，請全部往這個方向，拜託幫幫忙！」

這段畫面令網友紛紛留言表示，「我都看哭了，您是真正的英雄」、「警察喊得好焦急，太讓人心痛了，真的是英雄」、「他自己的情況其實也很危險，警官真的辛苦了」、「我就是多虧他才能往反方向走，真的是很優秀的警察，非常感謝」、「希望他可以被表揚」。

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