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飯店酒吧違建佔道！梨泰院萬人擠3m「恐怖瓶頸」　受困完全逃不掉

▲▼梨泰院的飯店酒吧違建佔道，窄巷只剩3公尺寬的行走空間，才導致人們集體跌倒後無法逃生。（圖／ETtoday製圖）

▲梨泰院的飯店酒吧違建佔道，窄巷只剩3公尺寬的行走空間，才導致人們集體跌倒後無法逃生。（圖／ETtoday製圖）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院10月29日的大規模推擠踩踏事件，至今已造成155死、151傷，韓媒最近重回事發現場，發現導致這起意外出現嚴重傷亡的原因，竟與窄巷兩旁的建築非法違建，並趁活動舉行之際，擅自設置臨時攤位有關。

梨泰院的踩踏煉獄發生在漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近的斜坡式巷弄。韓媒《東亞日報》實際走訪事發地點，發現斜坡附近的「世界美食街」出了嚴重問題，原來這條街道原本的寬度應為5公尺，不過由於漢彌爾頓飯店違法外推了一個寬約1公尺、長約17公尺的欄杆，佔據了部分空間，導致街道寬度只剩4公尺。

與此同時，為了迎接萬聖節，漢彌爾頓飯店對街的酒吧也設置了8至9平方公尺的活動展位，因此原本就已十分狹小的街道，當天能讓人流通行的寬度只有3公尺左右，道路中間形成突然變窄的瓶頸。

▲▼首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

▲首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

韓媒《中央日報》引述《建築法》指出，南韓規定道路至少需留4公尺寬的空間，以確保行人安全。網上流出的現場影片也可見，事發前「世界美食街」的人流本已十分緩慢，但人潮一走到違建的欄杆後，就因為空間擁擠，幾乎無法動彈，大部分人只能前胸貼後背地直立站好。

報導稱，飯店違建的欄杆距離事發地點直線距離只有5公尺左右，也就是說，在集體跌倒意外發生後，人流完全無法從事發窄巷疏散到最靠近的「世界美食街」，才讓意外變得無可避免，傷亡規模也變得更嚴重。

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