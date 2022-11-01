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防範梨泰院慘劇重演　韓國將擬定「無主辦集會」管理體系

文／中央社記者廖禹揚台北31日電

為避免未來再次發生梨泰院踩踏意外類似慘劇，韓國總統尹錫悅今天指示相關單位針對無主辦單位、群眾自發聚集的集會活動擬定安全管理體系。韓聯社報導，韓國總統辦公室副發言人李宰明今天在例行記者會上轉述尹錫悅上述指示，尹錫悅強調，最重要的是徹查並公開事故原因，從根本制定對策，防止類似事件重演。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院推擠踩踏悲劇，奪走逾百條性命，震驚國際。（圖／路透）

李宰明指出，現行規定要求活動主辦方訂定安全管理計畫，申請地方政府與警消部門審查同意，但無主辦方的活動難以準備事前管理工作，政府將檢討補強措施，例如針對非地方政府舉辦活動，地方政府仍能自行判斷，向警方要求交通管制等基本安全措施協助，警方也可依判斷向地方政府通報，採取緊急管控措施等。

▲▼南韓梨泰院29日發生萬聖節人潮嚴重推擠、踩踏事故，造成多達154人罹難，民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透）

▲首爾民眾前往災難現場獻花哀悼。（圖／路透）

除受防疫限制期間，每年都有大批人潮在萬聖節前後聚集在梨泰院歡慶，但今年在窄巷內不幸發生推擠踩踏事件，造成154人喪生、149人受傷，震驚國際。

部分當地居民指出，今年人潮並不比往年多，將矛頭指向有關當局未進行人流管制，韓國警方今天向媒體承認，梨泰院今年聚集人數與往年相當或稍多，但未預料到會造成大規模人員傷亡。

警方也強調，29日事發當天共在梨泰院部署137名警力，遠遠超過疫情前2017年至2019年間的37至90人；同時表示針對無主辦單位活動，並無安全管理措施可供依循，前例也不多，將就此擬定改善方案。

對於網路上多篇自稱目擊者發文，稱當天聽到頭戴兔子耳朵的男子喊叫「快推」，或是看到5、6人故意集體推擠，警方表示正在積極進行調查。事發當天現場混亂，部分目擊者認為是有人故意推擠釀成大規模踩踏事故，也有人主張，當時是因太擠，前方民眾呼喊「往後」，但被誤聽成發音相似的「快推」。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲南韓舉國哀悼。（圖／路透）

 

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