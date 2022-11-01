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時報廣場百萬人跨年　為何沒出事？大型活動「2關鍵空間」先規劃好

▲▼美國紐約時報廣場（Times Square）跨年倒數活動，因應Omicron疫情將大幅縮減規模。（圖／路透）

▲紐約時報廣場（Times Square）跨年倒數活動，吸引百萬人潮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院慘案過後，各界專家都在討論如何避免悲劇重演。《朝鮮日報》指出，紐約時報廣場跨年吸引1、200萬人潮，卻未發生大型事故，因為當局為了防範踩踏推擠，都會提前設置路障、劃分區域，適當隔離場地與人流。此外，也會確實保留閒置空間，以利發生事故時，能夠提供急救所需。

美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）於2005年制訂《特殊活動應急計畫》（Special Events Contingency Planning），下轄緊急管理研究所（EMI）更要求全國警察、消防員及安全相關公務員都要熟讀。

▲▼2022跨年、紐約時報廣場31日晚間跨年活動開跑，民眾引頸期盼，準備迎接2022年。（圖／路透）

▲外媒指出，時報廣場跨年等大型活動，恪守相關指南，因此並未發生大型事故。（圖／路透）

222頁的《特殊活動應急計畫》提出「適當人群密度」，在未指定座位的戶外活動中，每人最少需要0.3-0.5平方公尺的空間，若每平方公尺聚集2、3人以上，或者可能吸引大批人流，當局就應提前採取上述必要措施。若人流過度聚集，應在各方向設置路障，在一定程度上限制移動，防止群眾迅速湧向其中一邊，但設路障仍需保留通道空間，確保民眾還能夠走動。

美國司法部法律協助局（BJA）2013年與智庫CNA合作公布《大型人群與活動管理手冊》（LSSE），提供聯邦及州政府參考，內文指出，「當局針對特定活動制定安全計畫時，應佈署情況允許下的最多人員，尤其應該考慮參加者年齡及性別等等。尤其兒童和老人更需要醫療設施，因為他們遭到擠壓受傷（crush injury）的機率，比青少年和成人更高。」

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