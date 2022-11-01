10月剛訪台！　美國眾議員「20歲正妹姪女」魂斷梨泰院

▲美國眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾梨泰院推擠事件造成155人身亡，其中包含多名外籍人士，而曾在10月率團訪台的美國俄亥俄州眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）也悲痛宣布，他的姪女安瑪莉（Anne Marie Gieske）也是此次梨泰院事故的罹難者之一，並請求大家可以為她祈禱。

根據《韓聯社》報導，隸屬於共和黨的美國聯邦眾議員溫斯卓10月31日透過聲明指出，他的姪女安瑪莉在此次梨泰院事件喪生。聲明寫道，「我們全家都因為安瑪莉的離世而深感悲傷，她是神賜予我們家族的禮物，我們十分愛她。」

▲安瑪莉在梨泰院事故中不幸身亡。（圖／翻攝自推特）



安瑪莉的父母也在同份聲明中表示，「失去安瑪莉讓我們感到心碎，她是受到大家喜愛的一束光。希望各位能夠一同替她祈禱，也希望大眾能尊重我們家屬的私生活。」

溫斯卓普10月才剛以美國眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」的名義率團訪台。而安瑪莉是肯塔基大學護理系的學生，從這學期開始在南韓留學一學期。熱愛南韓文化的她，甚至開設了一個Instagram帳號，專門上傳在南韓遊玩的各種照片，怎知卻因遇上意外，不幸身亡。

除了安瑪莉之外，另一名死亡的美國大學生則是就讀於喬治亞州肯尼索州立大學，日前以交換學生身分到南韓留學。

梨泰院推擠事故至今累計造成155人死亡、152人受傷，其中死者包含26名外籍人士，分別來自中國、俄羅斯、伊朗、日本以及美國等14個國家。

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