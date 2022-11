梨泰院「遺物、遺失物」重達1.5噸！　鞋包全是踩踏痕跡

▲梨泰院事故現場散落死傷者的物品。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

南韓梨泰院推擠事故累計造成155人死亡,事發當時情況混亂,許多死者與傷者在被拉出人群時,衣物與鞋子紛紛脫落,其他個人物品也散落各地。警方封鎖事故現場後,整理出大量遺失物品,總重達1.5噸,包含258件衣物、256雙鞋子等,然而其中大部分物品的主人卻已經在此次意外中罹難。

▲大部分死者被發現時,鞋子都已脫落。(圖/路透)



根據《韓國日報》報導,梨泰院推擠事件後,警方第一時間在現場拉起封鎖線,並清查整理掉落在現場的遺失物品,包含124個包包、258件衣物、256雙鞋、156件電子產品以及66隻未成對的鞋,總重量為1.5噸。警方表示,由於意外發生當時,有許多被害者被移至靠近梨泰院地鐵站等較外圍的廣闊空間進行心肺復甦術,因此遺失物的搜索範圍也擴大至地鐵站附近。

124 bags. 258 pieces of clothing. 256 pairs of shoes. 66 single shoes without their counterparts. 156 electronic devices. There were 1.5 tons worth of items left behind at the scene of Saturday's Itaewon crowd crush, now at the lost and found area. https://t.co/ldxiRWvI6h