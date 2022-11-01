美女名媛林少萍合資糾紛有前例　明道經紀人也提告

▲明道經紀人和林少萍及小S老公許雅鈞合夥創立保養品牌，也鬧出糾紛。



圖文／鏡週刊

防曬服飾潮牌HOII后益創辦人林少萍，在名人圈擁有豐富人脈，經常在社群軟體高調分享名錶、精品及奢華生活。林少萍和知名服飾品牌iROO創辦人劉本謙合夥開公司，但林少萍卻毀約私賣該系列服飾進帳9千多萬元，劉因此憤而提告，台北地檢署偵查後，日前依背信罪起訴林少萍，但這已不是林第一次因合夥公司而惹上官司。

本刊調查，2017年林和藝人小S老公許雅鈞，及藝人明道經紀人李詩翔合資開設保養品公司「AUDACE」，當時明道工作室宣布跨足高級訂製護膚保養的新品牌，小S為了挺老公投資產品，除了與產品貼臉自拍、發文「最近我的最愛」大力推薦外，還曾飛赴坎城與藝人明道、許晴、黃璐等人同台行銷保養品。沒想到，2020年AUDACE品牌業績已破億元，分潤卻不理想，明道經紀人李詩翔便懷疑，林少萍不老實，有短報利潤之嫌，帳面與實際業績短少差額達千萬元，因此對林提告。

事情爆發後，小S老公許雅鈞隨即透過律師發表聲明，為林少萍護航，否認她帳務不清，甚至反控李詩翔才是負責掌控管理帳目者，且在擔任保養品公司董事長任內，涉及多項有損公司利益的事，如李一直未能向其他股東提出公司年度財務報表供審查等，林之後也以公司名義控告李涉嫌背信等罪。

台北地檢署偵查後，認為李詩翔犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分，林少萍事後向高等檢察署提出再議也遭駁回，之後又向台北地方法院聲請交付審判，又被法官以檢察官處分並無不妥為理由駁回，全案不構成犯罪確定。



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