美女名媛槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

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美女名媛林少萍槓億元　瞞「iROO老闆」自肥手法曝光

林少萍（右）創立的品牌HOII，打著范冰冰（左）愛用品，成為中國熱門商品。（翻攝HOII 官網）

▲林少萍（右）創立的品牌HOII，打著范冰冰（左）愛用品，成為中國熱門商品。

圖文／鏡週刊

防曬服飾潮牌HOII后益創辦人林少萍，在名人圈擁有豐富人脈，經常在社群軟體高調分享名錶、精品及奢華生活。林少萍和知名服飾品牌iROO創辦人劉本謙合夥開公司，但林少萍卻毀約私賣該系列服飾進帳9千多萬元，劉因此憤而提告，台北地檢署偵查後，日前依背信罪起訴林少萍。

劉本謙和林少萍合夥開公司，說好由劉本謙團隊負責研發設計和生產，林少萍負責行銷，共同生產出的產品以「HOII設計款」為名發售，新穎設計受到消費者喜愛，HOII也因此大開實體門市。

▼林少萍（右）創立的品牌HOII，打著范冰冰（左）愛用品，成為中國熱門商品。

林少萍（右）創立的品牌HOII，打著范冰冰（左）愛用品，成為中國熱門商品。（翻攝HOII 官網）

但劉本謙發現，商品明明大賣，但兩人合夥的公司營收卻沒有太大起色，進一步查帳後發現，林少萍將邀請藝人宣傳等支出都登記在二人合資公司帳中，但營收部分卻都沒有進帳，再深入追查，才發現林少萍竟將劉團隊設計的樣板，拿去找其他公司生產製作，接著再以自己名下的公司出口販售，導致原本應歸屬雙方設立的茂晴公司營收，都被林挪到自己的2家公司。

▼台灣知名女裝品牌iROO負責人劉本謙（圖）和林少萍合夥，沒想到林竟將營收放進自己口袋。

台灣知名女裝品牌iROO負責人劉本謙（圖）和林少萍合夥，沒想到林竟將營收放進自己口袋。（翻攝《TVBS》看版人物YouTube）

台北地檢署調查期間，林少萍一再否認犯行，但檢方根據員工證詞及公司帳冊，認為林涉犯背信罪證據明確，不法所得約9,556萬多元，依法提起公訴，目前正由台北地方法院審理中。

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