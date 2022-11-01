防曬衣蹭周杰倫、小S狂賣　美女名媛狠削合夥人近億元

▲林少萍（右）創立的品牌HOII，打著范冰冰（左）愛用品，成為中國熱門商品。



圖文／鏡週刊

主打台灣製造的防曬服飾潮牌HOII后益創辦人林少萍，在名人圈擁有豐富人脈，經常在社群軟體高調分享名錶、精品及奢華生活，貴婦形象吸引諸多名人合資開公司，其中她與知名服飾品牌iROO創辦人劉本謙合作投資服飾公司，雙方談定由劉負責設計服飾，林負責通路行銷，銷售收入匯入合資公司的帳戶，沒想到劉事後發現，林少萍私賣該系列服飾進帳9千多萬元，全進了林的私人口袋，憤而對她提告，台北地檢署日前依背信罪將林少萍起訴。

以自創品牌HOII販售防曬機能服在服飾界爆紅的名媛林少萍，常以貴婦姿態穿梭藝人和名人社交圈，她不僅在IG曬出與小S以及和周杰倫的合照，HOII在大安路開設台北旗艦店時，周杰倫和老婆昆凌還一起贈送花籃，周還曾帶著周母一同上門逛街，周甚至還戴著HOII的口罩自拍上傳IG，讓林少萍的知名度迅速打開。

販售防曬服飾的林少萍，標榜擁有獨特防曬專利可對抗紫外線，中國藝人范冰冰就曾使用該品牌的遮陽帽，照片曝光後，隨即被冠上「冰冰帽」「范冰冰愛用品」等封號而聲名大噪，產品也隨之熱賣，並在中國爆紅。

▼台灣知名女裝品牌iROO負責人劉本謙（圖）和林少萍合夥，沒想到林竟將營收放進自己口袋。



只是，林少萍手中握有防曬機能布銷售專約，卻苦無設計資源，為拓展產品線，找上台灣女裝輕奢品牌「iROO」老闆劉本謙合夥，雙方說好各出資500萬元開設茂晴公司，由劉的團隊負責設計、研發以及製作生產業務，林的團隊則負責處理採購布料及行銷產品事務，共同推出的新產品以「HOII后益設計款」掛名，每件商品平均單價4,000多元。

▼劉本謙和林少萍談好，由劉團隊研發設計並生產，以HOII（圖）掛名販售。



該系列商品推出後，因造型新穎且具有防曬機能，還找來藝人張鈞甯代言，頗受消費者喜愛，HOII並在中國、台灣、日本等地開設店面，許多消費者還在小紅書等社群軟體分享使用心得，但二人合資的公司卻沒有因此大賺一筆。

▼林少萍（左）常在社群曬出和藝人的合照。圖為周杰倫（右）及周杰倫的媽媽（中）。



針對遭台北地檢署起訴背信罪一事，本刊致電林少萍，她大聲喊冤，之後透過律師函指出，檢調偵辦過程中，她始終配合調查，並提出公司完整出口報單，從出口報單就可以看到極光等公司出口的確實件數與金額，但檢調單位卻以不知何來的所謂商品均價，然後再不附理由的乘以所謂平均毛利率計算犯罪所得，她已經提出確切證據向法院說明起訴書所載全非事實。

▼林少萍和小S一家交情友好，先前小S和女兒還曾全身穿著HOII防曬服飾發文。



林少萍強調，商標版權從頭到尾都屬於品牌HOII后益極光公司，且防曬機能布永久專利也是極光公司所有，她和合夥人劉本謙之間沒有簽任何版權協議，兩人各投入資本額500萬合夥開茂晴公司，最後公司清算結束時，剩餘價值還高出當初投入資金，劉本謙投入500萬資本，在3年內拿回2,000多萬元。她敬重劉本謙是業界大老，合作過程中她唯命是從，努力工作，她將會積極在法院審理期間證明清白。



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