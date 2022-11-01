伊朗宣布將公開審判1000名「製造動亂者」　艾米尼之死掀抗議狂潮

▲伊朗「艾米尼之死」引爆民間抗議潮，當局將公開審判約1000人。（圖／路透）

文／中央社

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報導，伊朗將對約1000位遭控在德黑蘭製造動亂者進行公開審判。22歲庫德族女子艾米尼9月死於警察羈押期間，引發超過6週抗議潮，當局正加大力道進行鎮壓。

路透社報導，艾米尼（Mahsa Amini）之死引爆這場自從1979年革命以來，伊朗神職領導人遭遇的最大無畏挑戰之一。儘管當局嚴厲警告，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）29日甚至直白要求示威人士不要上街抗議，抗爭仍然不見結束的跡象。

伊朗領導人形容，這些抗議浪潮是美國和以色列等伊朗伊斯蘭共和國敵人發動的陰謀。來自各行各業的抗議人士都加入示威，學生和婦女的角色尤其顯著，她們揮舞頭巾，並扯下頭巾一把火燒了。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述德黑蘭省首席法官表示，「在最近事件中犯下包括攻擊或造成保安人員殉難、對公產放火等破壞行徑」的那些人，大約1000人將在革命法庭（Revolutionary Court）遭到審判。報導指出，相關審判將於本週公開舉行。

伊朗當局已經展開致命鎮壓行動以平息動盪。伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）29日報導，已有283名抗議人士喪命，包括44名未成年人。約34名安全部隊成員死亡。

艾米尼因「不當著裝」，9月16日命喪道德警察羈押期間。

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