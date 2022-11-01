2孫命喪梨泰院！柺杖爺跪靈堂流淚「對不起，我無能為力」

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院10月29日爆發大規模踩踏事故，根據最新統計，死亡人數已達到155人。事件發生後，首爾市當局也在10月31日上午於首爾廣場設置聯合靈堂，現場除了有不少民眾哀悼致意，也有罹難者家屬含淚跪在靈堂前行大禮。一名長者表示，他的孫子、孫女都在這次事故中罹難，而身為祖父的他卻無能為力，只能向2孫道歉「對不起」，場面令人鼻酸。

根據外媒報導，首爾廣場10月31日一早就聚集不少民眾帶著白色菊花排隊悼念，其中，一名拄著拐杖的年長者向死者致意後接受現場媒體採訪。他表示，這起事故中有2名罹難者是他的孫子和孫女，事故發生前，2人還開心向他報備，說這周六（10/29）要去梨泰院參加活動，沒想到卻發生憾事。

▲一名爺爺在這起事故中痛失孫子和孫女，接受外媒採訪時忍不住淚崩。（圖／達志影像，下同）

爺爺指出，一開始他還能與孫子孫女取得聯繫，但在得知現場發生踩踏事故後，2人就失去消息。說到傷心處，他忍不住淚崩，接著才又透露，2人的遺體都被安放在順天鄉大學首爾醫院，對於自己沒能保護好他們感到相當自責，「做為祖父，我無能為力，感到非常抱歉。」離開前，爺爺還回頭望了一眼靈堂，接著便搖頭離去，落寞身影似乎承受巨大悲傷與痛苦。

針對這起事件，韓國行政安全部災難安全管理本部長金星鎬30日出席記者會時宣布，將提供每人最高1500萬韓元（約新台幣34萬元）的喪葬費與醫療費用補助，同時政府也將安排專員一對一與死者家屬聯繫，並派遣公務人員至全國31間殯儀館協助辦理喪葬業務。另外，傷者治療費將由醫保財政墊付，政府也將向傷亡者家屬提供綜所稅繳納寬限期9個月。

根據《韓聯社》統計，梨泰院事故已造成55名男性和100名女性死亡。按年齡劃分，20多歲的有103人，其次是30多歲的31人，十幾歲的12人，40多歲的8人，50多歲的1人。其中，有分別來自伊朗、中國和俄羅斯等14個國家的26名外國人，在事故中死亡。



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