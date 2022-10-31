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歐元區Q3經濟成長率降至0.2%　10月通膨再創新高

▲▼歐盟,歐盟國旗,歐盟示意圖。（圖／路透社）

▲歐元區Q3經濟成長率降至0.2%。（圖／路透社） 

文／中央社

歐洲聯盟（EU）官方統計局今天表示，在能源價格飆漲下，歐元區第3季經濟成長減緩至0.2%，且10月通貨膨脹率再創歷史新高。

歐盟統計局（Eurostat）公布，在能源價格狂漲41.9%帶動下，歐元區10月消費者物價指數（CPI）攀升10.7%，自9月的9.9%漲幅爬升，再創新高。

法新社報導，歐洲中央銀行（ECB）上週再度決議大幅升息3碼，以嘗試遏阻俄烏戰爭推升的通膨，同時警告經濟衰退風險逼近。

莫斯科決定急遽減少對歐洲的天然氣供應，引發歐陸能源危機，令人憂心歐洲今年冬天恐出現電力短缺和暴漲的暖氣帳單。

在歐洲經濟火車頭德國經濟成長0.3%優於預期的帶動下，歐元區第3季經濟成長也略高於預期。

歐元區另外2個主要經濟體法國和西班牙也都繳出成長0.2%的成績單，義大利今天則公布經濟成長0.5%。

歐盟統計局表示，整體歐元區的經濟和去年同季相比成長2.1%。

然而，儘管經濟數據小幅優於預期，分析師警告，歐元區衰退已成定局。

牛津經濟公司（Oxford Economics）在分析師報告中說：「現在不是會不會衰退的問題，而是衰退幅度大小的問題。」

「因此，第3季雖比預期具有韌性，但歐元區這個冬天的衰退已近。」

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歐元區經濟成長率通膨

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