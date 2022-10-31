　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄中止參與黑海穀物出口協議　艾爾段表態續推動

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，將會持續推動黑海穀物出口協議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

儘管俄羅斯宣布中止參與黑海穀物出口協議，土耳其總統艾爾段今天表示，土國「堅決」努力讓這項協議維持有效。同時，根據海事交通網站，今天有2艘穀物船駛離烏克蘭。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視演說中表示：「雖然俄羅斯有所遲疑，但我們仍堅決繼續努力提供人道服務。」

不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後宣稱，少了俄國的參與，卻執意要繼續執行黑海穀物出口協議，將是「危險作法」。

根據海事交通網站，載滿穀物和其他農產品的兩艘船舶Admiral de Ribas和Mount Baker今天駛離烏克蘭港口。

俄羅斯29日指控烏克蘭使用無人機「大規模」攻擊俄羅斯在克里米亞的黑海艦隊，並且隨後通知聯合國和土耳其，俄國將「無限期」中止參與黑海穀物出口協議，導致烏克蘭穀物無法經由黑海出口。

俄羅斯和烏克蘭今年7月在土耳其和聯合國的斡旋下，達成協議讓烏克蘭穀物出口，此舉對紓解俄烏戰爭引發的全球糧食危機至關重要。

根據位於土耳其伊斯坦堡、負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre, JCC），今天原本有12艘船舶駛離烏克蘭港口，4艘駛回烏克蘭。

黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）聯合國協調員阿布杜拉（Amir M. Abdulla）今天推文表示：「民間貨運船不得成為軍事目標或挾持對象。糧食必須流通。」

這項協議設置了一條安全航道，船舶可以利用這個通道前往伊斯坦堡接受檢查，目前已有超過900萬公噸的烏克蘭穀物透過這項協議出口。這項協議原訂11月19日更新。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／貨輪彰化外海「故障沉沒」！12人失蹤
全麥吐司1動作「營養全沒了」　醫揭真相：沒比較健康

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

G20美日領導人可能舉行峰會　議題涵蓋兩岸問題

魯拉當選巴西總統　挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

女跪梨泰院淒喊「男友不在了」！她見老父哭斷腸鼻酸：不會再來這

歐元區Q3經濟成長率降至0.2%　10月通膨再創新高

快訊／梨泰院罹難人數+1「24歲女病情惡化不治」　累計死亡155人

俄中止參與黑海穀物出口協議　艾爾段表態續推動

首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬

印度斷橋141死警方約談8人　市府：吊橋沒有「合格證明」就重啟

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

姊姊洋裝梨泰院被扯碎！父母發現「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

梨泰院死傷增至303人　總統尹錫悅夫婦前往弔唁

G20美日領導人可能舉行峰會　議題涵蓋兩岸問題

魯拉當選巴西總統　挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

女跪梨泰院淒喊「男友不在了」！她見老父哭斷腸鼻酸：不會再來這

歐元區Q3經濟成長率降至0.2%　10月通膨再創新高

快訊／梨泰院罹難人數+1「24歲女病情惡化不治」　累計死亡155人

俄中止參與黑海穀物出口協議　艾爾段表態續推動

首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬

印度斷橋141死警方約談8人　市府：吊橋沒有「合格證明」就重啟

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

姊姊洋裝梨泰院被扯碎！父母發現「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

G20美日領導人可能舉行峰會　議題涵蓋兩岸問題

影／不捨媽離家兒子花式哭叫　狂飆海豚音淚訴：壞壞！

俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦　基輔遇襲8成用戶停水

快訊／深夜豪雨彈狂炸「11縣市」！　一地區紅色警戒亮了

張庭林瑞陽傳銷案聽證會要辦了　陸媒曝「罰金恐破441億」

魯拉當選巴西總統　挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

「原子」小孩捲風波　天王星「出道日蒙塵」嘆：世事難料！

閃光彈來襲　《因為不是真正的夥伴...展開慢活人生》第二季製作確定

《新．超人力霸王》台票房直逼千萬！　加碼推「56年前原版」回歸

綠谷手套實體化！《我的英雄學院》推笨久手套、搭載Smash音效

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

快訊／梨泰院罹難人數+1　累計死亡155人

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

重返傷心地　女跪梨泰院哭喊男友不在了

梨泰院慘案1hr前報案　警回答超傻眼

首爾靈堂現白色花海　親友痛哭行大禮

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣

爽中40億！8年後他狂抱怨　一句話讓眾人傻眼

路人抓褲腳斷氣身旁！直播主泣：再救一個

做CPR救人！梨泰院目擊者慟：他們都死了

更多熱門

相關新聞

烏軍聲稱：俄軍發射50枚巡弋飛彈　成功擊落44枚

烏軍聲稱：俄軍發射50枚巡弋飛彈　成功擊落44枚

烏克蘭空軍10月31日在Telegram上發文稱，俄軍當天早上向烏克蘭發射了超過50枚巡弋飛彈，對烏重要基礎設施進行打擊，成功擊落其中44枚。

烏克蘭收復失土　發現千具遺體

烏克蘭收復失土　發現千具遺體

基輔又被轟！俄狂射飛彈　美駐烏大使避難

基輔又被轟！俄狂射飛彈　美駐烏大使避難

俄國控烏無人艇攻擊黑海艦隊

俄國控烏無人艇攻擊黑海艦隊

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

快訊／梨泰院罹難人數+1　累計死亡155人

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面