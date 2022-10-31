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首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬

▲梨泰院踩踏事件，罹難者親友在靈堂前跪拜行大禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲罹難者親友在靈堂前跪拜行大禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院29日爆發大規模踩踏事故，截至目前為止已造成154人死亡、149人輕重傷。事件發生後，首爾市當局也在31日上午於首爾廣場設置聯合靈堂，現場除了有不少民眾哀悼致意，也有罹難者家屬含淚跪在靈堂前行大禮，場面相當哀戚。對此，韓國政府也宣布，將提供傷亡者每人最高1500萬韓元（約新台幣34萬元）的喪葬費與醫療費用補助。

南韓政府日前宣布，全國哀悼期至11月5日，首爾市當局為悼念死者，31日上午在首爾廣場設置聯合靈堂，龍山區也於梨泰院廣場設置，供民眾前往弔唁。現場一早就聚集不少民眾帶著白色菊花排隊悼念，更有家屬當場崩潰，跪在靈堂前久久無法平復心情，令人不捨。

▲民眾前往首爾廣場的聯合靈堂哀悼致意。（圖／路透）

▲民眾前往首爾廣場的聯合靈堂哀悼致意。（圖／路透，下同）

總統尹錫悅31日上午偕同妻子金建希前往設置於首爾圖書館正門的聯合焚香所獻花、弔唁。他表示，「一想到因這場事故而過世的死者、家屬們，對於身為須對國民生命安全負起責任的總統而言，我感受到無以言喻的傷痛和責任。許多花樣年華的年輕人無法實現夢想與抱負、就這麼遭逢悲劇，對此我感到相當悲痛。」

▲▼南韓總統尹錫悅、金建希31日前往焚香所獻花哀悼梨泰院死者。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅31日前往焚香所獻花哀悼梨泰院死者。

針對這起事件，韓國行政安全部災難安全管理本部長金星鎬30日出席記者會時宣布，將提供每人最高1500萬韓元（約新台幣34萬元）的喪葬費與醫療費用補助，同時政府也將安排專員一對一與死者家屬聯繫，並派遣公務人員至全國31間殯儀館協助辦理喪葬業務。另外，傷者治療費將由醫保財政墊付，政府也將向傷亡者家屬提供綜所稅繳納寬限期9個月。

▲民眾前往首爾廣場的聯合靈堂哀悼致意。（圖／路透）

據了解，梨泰院推擠踩踏事件共造成154人死亡，是世越號沉船以來最嚴重事故，罹難者當中以20至29歲年輕人最多，共計103人，其次為30至39歲30人、10至19歲11人、40至49歲8人、50至59歲1人。其中包含11名青少年（年紀最小為國中生）、26名外籍人士，女性死者人數為98人。

▲民眾前往首爾廣場的聯合靈堂哀悼致意。（圖／路透）

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