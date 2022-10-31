嘉市府廉政平臺教育訓練　掌握履約管理工程

▲▼ 嘉市府辦理廉政平臺教育訓練。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為順利推動採購廉政平臺，並提升相關承辦人員專業能力，召集環保局廉政平臺承辦人員以及市府各單位及所屬機關、學校採購承辦同仁共計70人，邀請具有豐富採購實務經驗的行政院公共工程委員會沈仕鴻技正擔任講座，以採購履約管理及驗收為主題，針對採購過程中常見履約爭議、權責分工及風險態樣進行深入淺出的解析與討論，機先預防確保嘉義市公共工程如期、如質、無垢完成。

沈技正以機關辦理採購程序中，履約管理作業重點、常見爭議以及驗收程序常見問題、風險及違失為主題，藉由豐富的實務案例融合採購法令規定，為參與講習同仁建立正確採購觀念，提升專業知能與法治素養，亦提醒與會人員於承辦採購案件時應注意事項，有助第一線同仁勇於任事，在實務運作上更加熟稔，深植廉能核心價值。

政風處長吳武璋表示，為順利推動嘉義市的各項公共工程建設，嘉義市政府在110年1月11日成立「重大採購廉政平臺」，以嘉義市灰渣掩埋場工程做為運作的第一案，期望透過本次教育訓練課程，由興利防弊及風險預防的觀點出發，強化廉政平臺承辦人員的採購專業，同時也廣邀本府及所屬機關、學校辦理採購同仁一同參與，汲取廉政平臺跨域合作的精神，以完善工程品質為目標，讓嘉義市的幸福加倍。