「幫做CPR但他們都死了」梨泰院目擊者受創　他親眼目睹死亡瞬間

▲梨泰院29日發生嚴重推擠踩踏事件。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓梨泰院29日發生近年來最嚴重的踩踏事故，生還者回憶當時人群相互推擠，甚至親眼目睹身旁的人窒息死亡。儘管許多人幫忙做心肺復甦術（CPR）救人，但這一切的努力卻是無力回天，一名24歲女子透露，「我試著幫忙做CPR救人，但他們都死了」，一旁懂CPR的朋友也同樣受創，甚至為此哭泣。

BBC報導，29日深夜11時左右，西班牙24歲女子安娜（Ana）就在梨泰院一間酒吧，正準備與19歲德國梅莉莎（Melissa）等多名外國友人準備離開，但此時卻發現救護車開進巷子，警察到處奔波要求人們移動，為踩踏事件的亡者與傷者騰出空間。當時有許多民眾伸出援手，對街道上已無生氣的人做CPR，試著救人一命。

「死傷的人太多了」，安娜透露，現場需要沒事的人幫忙去做CPR，每個人都決定動身幫忙，但兩名懂CPR的朋友去幫忙之後，過沒多久就回來，「她們看起來受了很大創傷，哭了起來，因為她們試圖救5、6個人，但他們都死在我朋友的手裡」。

安娜不會做CPR，但也依照指示前去幫忙，「他們告訴我，要如何抱住他們的頭、打開他們的嘴……我試著幫忙，但他們也都死了，我不得不說，那些被拖出來做心肺復甦術的人，大部分都已經沒有呼吸了」，而無能為力的感受讓人受創。

類似狀況不只發生在安娜身上。在梨泰院一間非營利組織工作的金美成說，她當時為了搶救，對10人做CPR，其中有9人死亡，且許多人口鼻出血，「這（狀況）就像是地獄，我到現在還是不敢相信發生什麼事」。

而32歲印度工程師艾哈邁德（Nuhyin Ahmed）是這起事件的生還者之一，他當時進入巷子後，陷在人群中動彈不得，立刻意識到事態不對，「即使你站著不動，也會有人從前面或後面推擠。人們開始從後面推，就像海浪一樣，你什麼也做不了」。

艾哈邁德最終設法爬到小巷邊的台階上，但卻也目擊受困者在眼前死去，「人們窒息、尖叫、擠壓、跌倒，真的太多人了。我站在台階上看著這一切發生……我晚上根本睡不著，依然能看見有人在我面前死去。」

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