她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣」　父親拼死遞出孩子





▲徐青後來渾身是傷。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

南韓梨泰院29日萬聖節活動爆發大規模推擠踩踏事故，人牆甚至疊到6層。截至當地時間31日上午6時，事故死亡人數為154人。遇難外國人增加至26人，其中包括4名中國公民。大陸官媒《新京報》採訪了3名中國籍親歷者。其中一人表示，看到一家三口中的父親眼神無助地抱著四五歲的孩子，但一點兒沒松力氣，拼命地想把孩子遞出來。

講述人：徐青

徐青表示，「回想起昨夜發生的情況，依然覺得難以呼吸。當時狀況慘烈到超乎想像，感覺幾百斤石頭壓著自己。因為我個子高，有170公分，所以還能盡力伸著脖子呼吸，右邊個子矮的女生可能150公分，我看著她斷氣，5分鐘就窒息了，就在我旁邊，我眼睜睜看著。」

她回憶，「小巷子很窄，剛走到一半就被卡住了，沒辦法動。突然之間，前面的人倒了，倒了一排，倒了兩排，都倒了，我和我朋友被夾在中間，一點兒也動不了，被擠得不行，一點空隙都沒有，呼吸不暢，我既沒有碰到牆也沒有站到地上，完全是被人擠著的。」

徐青說，「被壓倒的時候，我倆還挽著手，但是壓倒後就有人擠到了我們中間，把我倆隔開了。我朋友在中間的位置，我在靠右邊牆的位置，所以她比我嚴重。她當時就暈倒了，我比較壯，不像我旁邊的女生那樣，她真的一下就倒在我面前，我們的臉挨得很近，她很快就窒息了。後面的男生開始吐血，就在我旁邊吐血，我害怕死了，手指頭都動不了，硬是挺著才能呼吸。」

她表示，「警察來得很慢，來了之後想從前面把壓在下面的人抱出去，但是抱不動，就一直往外拔人，一個人也沒拔出去，全部就堆在一起，我後面一個人接一個人，兩三百人壓在我身上那種感覺，我被壓得腿已經沒有知覺。就這樣持續了一個小時。」

「事故發生時大約晚10點10分，晚11點多我後面的人才一點一點撤出去」，徐青稱，當晚，「我去醫院檢查之後說不是很嚴重，拍了片子，骨頭沒事，但心肺還沒有檢查，讓我打車回家，自己休息。現在胸腔還有擠壓感，不敢大口呼吸，腿上胳膊上都有被擠壓後留下的淤青，依舊很疼。凌晨，我去急診室看朋友。朋友拍了片子，也沒有大礙。」

最後，她心有餘悸表示，「現在看到梨泰院的新聞，大家可能感到的是震驚，而我卻是後怕。一個鮮活的生命，前一秒還在喊救命，下一秒就沒有了呼吸。我當時就想著活，只想著活。」





▲張立堂說從地鐵站開始人就很多。（圖／翻攝自新京報）

講述人：張立堂

張立堂回憶，「現在回想一下，昨天其實從地鐵站就已經開始不太正常，人太多了。我是個攝影師，帶著相機一邊拍一邊走，一開始還能拍照，後來人越來越多，我逐漸覺得不是自己在走，而是被動的，被人群帶著往前，已經沒辦法控制前進或者後退了。」

他表示，「後來一股力量差點把我推倒，我的第六感說，危險了。我意識到，一旦要是跌倒了肯定會出事的，就開始想辦法奮力往邊上擠。這時候我看到夜店的邊上有根柱子，趕緊擠過去和一些女孩一起扶著柱子，不讓人群把我推走。我站在那裡，看不斷往前湧的人群，中間的部分特別擠，層層疊疊的，我從來沒見過這種場面。」

張立堂直言，「我印象最深的是一家三口，父親眼神無助地抱著四五歲的孩子，但一點兒沒松力氣，拼命地想把孩子遞出來。旁邊不知道是路人還是酒吧工作人員，趕緊把孩子接住了。」

他稱，「剛開始的時候，南韓人也只是罵『很煩，怎麼這麼多人』之類的，後來就開始有哭喊聲了。真的走出去後，滿大街已經是救護車了。走出那一小塊兒區域，別的巷子裡還是有很多人在開心地玩，好像停在那裡的救護車對他們沒什麼影響。」





▲親歷者拍到驚悚的畫面。（圖／翻攝自新京報）

講述人：張桐

張桐回憶，「意識到不妙後，我拉著朋友開始想著往外走，但是那條小巷子非常窄，而且只有這麼一個巷子，有人往裡走，有人往外走，大家就擠在一起了。」

他表示，「還好我們兩個在國內的時候看到過這種踩踏事件的科普，知道要貼著牆邊走，我們兩個就往牆邊擠，然後貼著牆往外走。有的時候實在是走不動路了，我們就進到店里或者是爬到旁邊擺放的一些箱子上站著，能踩就踩著站一會，休息一下，讓大家先走一走，等人稍微活動了，能走的時候，再繼續往前。」

「有一家烤肉店的門是推拉的，有一陣子好多人就直接被擠到店裡面去，後來店家看見好多人都進去，就把那個門給關了」，張桐稱，「你根本沒有辦法選擇方向，人群往哪裡走，你就被推往哪裡，我們一直貼著路邊走，就算沒有牆的話也是靠著路邊走。」

他慶幸稱，「晚上9點51分，我走出來了。坐地鐵回去的時候，我還看到有好多好多的人在往那走，還跟朋友感嘆，這樣會不會出事兒。剛到家就看到留學生的群裡，有人說出事故了。然後慢慢地，影片照片就多了起來，很多人可能剛剛擦肩而過，下一秒就躺在那裡。也有很多人都聯繫不上。」