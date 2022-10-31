買犀牛聯手海削三立老總2500萬　辣媽主播：我的專業是新聞

記者劉昌松／台北報導

前三立電視新聞主播李天怡，因和丈夫郭人杰、澳洲台商會長李吳達，涉嫌利用幫「頑皮世界動物園」進口非洲動物機會，浮報抬高價格，3人從中賺80萬美元（約新台幣2500萬元），遭檢察官起訴背信罪，台北地院31日首度開庭，李天怡等被告都否認犯罪，李天怡強調自己的專業是新聞，「我沒有允諾買賣動物，最多是轉達介紹」，全案定下月再次開庭。

▲前主播李天怡出庭表示自己是新聞專業，否認受頑皮世界委託引進動物。（圖／記者劉昌松攝）

三立總經理張榮華在2020年買下南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，為了擴充園區規模，看上李天怡因主持節目《消失的國界》，在國外有充沛人脈，因此透過三立副總高明慧接洽、委託李幫忙找管道進口動物。

▲李天怡的丈夫郭人杰不解自己為何被起訴。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官起訴指出，李天怡與丈夫郭人杰、李吳達3人在薩席爾共和國成立亞太印象公司，由亞太公司擔任引進長頸鹿、犀牛等非洲動物的中間商，藉此浮報5、6倍的動物引進價格，與頑皮世界簽美金546萬元的契約，卻涉嫌私設公司從中抬高售價，並催促頑皮世界提前付款80萬美元，由李等3人朋分，李從中賺取美金25萬765元(台幣約781萬元)，2021年間，頑皮世界項亞太印象索討非洲合法輸出動物證明未果，發現受騙提告。

李天怡31日在法院當庭否認犯罪，她表示「我從頭到尾不是頑皮世界員工，沒有受頑皮世界任何委託，我的專業是新聞，也沒有允諾幫忙買賣動物，最多是轉達介紹」，李天怡律師盧筱筠補充，李天怡只是利用個人在新聞圈、主持圈的關係去當忙打聽買賣動物的管道，頑皮世界最後無法順利進口動物，是因動保團體抗議、關注才主動停止交易，頑皮世界所受的損害與李天怡無關。

▲澳洲台商會長李吳達(左)因涉及頑皮世界背信案遭限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

郭人杰則辯稱，自己認真執行專案(接洽引進動物)，他和頑皮世界簽了6份合約，不知道為何變成背信罪被告，希望法院還他清白。李吳達則解釋，這是1個正常的國際貿易交易，數10家原始供應商提供的價差很大，他們報價要算入成本風險，報價合理。

法院31日同時對李天怡等人限制出境出海部分進行調查，檢察官認為全案仍有共犯是華裔的南非議員孫耀亨在逃通緝中，希望繼續保持限制出境出海，李天怡則強調自己父母年事已高，還有3個孩子正在念書，不可能離開，但因為有些工作會跟海外有連結，希望能解除限制出境出海，法官聽取檢辯當事人意見後，表示將再評議裁處，全案12月12日上午再開。