梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻眼

記者吳美依／綜合報導

南韓直播主郭惠仁（BJ꽉꽉）29日前往梨泰院直播，卻被人潮擠到弄丟皮包，她前往派出所報案、協尋物品，多次警告恐怖人潮可能釀成意外。警方卻表示，「現在人太多了，很難找到。失物招領的東西早上就會送來，看來要等到那時候了。我們現在也很難進去。」不幸的是，大約1小時後，就發生154死的推擠悲劇。

▲南韓直播主郭惠仁（BJ꽉꽉）在慘案發生前1小時就曾報案，警告可能發生意外。（圖／翻攝afreecatv）



▲郭惠仁的直播錄下當晚擁擠畫面。（圖／翻攝afreecatv）



26歲的郭惠仁當天盛裝打扮，前往梨泰院直播，才要走向主幹道，就已經被人流捲走，只能痛苦喊著，「不要推！」、「要跌倒了！」、「要受傷了！」除了她的慘叫聲以外，攝影畫面也捕捉到其他民眾的呻吟和掙扎。

郭惠仁好不容易脫困，卻發現皮包揹帶斷了，隨身物品全都不見，於是在晚間9時16分左右報案，「我的皮包掉了，有什麼辦法找回嗎？人很多，很可能發生意外。我走進去到大約一半的位置，又被推出來了。」雖然碰了軟釘子，她離開前再度表示，「那裡應該需要管控，人們一直推，可能會在裡面受傷。」

▲郭惠仁報案時，警方坦言當時情況很難找回遺失物。（圖／翻攝afreecatv）



郭惠仁後來向粉絲表示，無法繼續在梨泰院直播，30日凌晨也在頻道報平安，但坦言很難平復心情，「可能還需要休息幾天，但我會振作的。」不過她頻道上有關29日推擠慘案的影片，似乎都已被刪除。

梨泰院推擠慘案震驚國際，外界質疑當局為何沒有控管人流，也未佈署警力維持秩序。龍山區警局表示，他們預測萬聖節期間每天可能聚集10萬人，除了佈署137名警力，附近地區小隊及夜間巡邏隊人力也比平時增加1.5倍，但仍被批評不足以防止慘案發生。