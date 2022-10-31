高屏3救護官聯手奪全國競賽季軍　醫療指導師揭關鍵：切中要點

▲高屏聯隊3教官均具有高級救護技術員資格且各有不同專長。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市政府消防局陳茂軒、沈光漢及屏東縣政府消防局黃志然3位緊急救護教官組成的高屏聯隊，10月29日參加全國性競賽「緊急救護之六星救護技術員競技舞臺」競賽過程充分展現團隊救護專業及熱忱外，更勇奪季軍，醫療指導醫師高度讚賞分析，關鍵就是「切中要點」。

本屆「緊急救護之六星救護技術員競技舞臺」由成大醫院、亞東醫院及旺英基金會聯合主辦，參賽的21組隊伍來自全台各縣市消防局、國軍及民間團體的頂尖救護員，29日在台中麗寶樂園盛大舉辦。參賽選手要通過層層關卡，最後僅有3組能進入決賽舞台，而高屏聯隊更是唯一一組入選決賽的南區隊伍。

高屏聯隊三位教官均具有高級救護技術員（EMT-P）資格且各有不同專長，服務於杉林分隊的陳茂軒有豐富的大量傷病患及婦兒科急症處置經驗；新莊分隊的沈光漢學理知識及處置非創傷疾病能力卓越；屏東縣第三大隊部的黃志然執業超過10年，同時具有救助、救護教官資格，專精於災難應變及各種困難救護情境。而三位教官更是高屏區為數不多具有到院前創傷救命術（PHTLS）指導員資格的緊急救護教官，因此處置各類創傷情境上更加得心應手。

▲高屏3救護官聯手奪全國競賽季軍。（圖／記者許展溢翻攝）



值得一提的是，高屏聯隊在出賽時遇上兒童心肺功能停止、多種急症同時發生的內科患者與狀況複雜且危急的車禍傷患，三人均能秉持專業分工、互補合作的作戰策略，游刃有餘處置每一種複雜的狀況，讓台下的醫療指導醫師都給予高度讚賞。決賽時面對多重傷病患的高壓現場，更能靈活運用手邊的資源提供傷病患積極的救護處置，又能以幽默的對話緩解現場緊張的氣氛，讓觀賽者時而驚呼時而會心一笑，終獲季軍。

同時高、屏兩地消防局的醫療指導醫師、義大醫院張釗慎醫師賽後分析，三人雖分屬不同單位，集訓時間有限，但能臨危不亂、冷靜思考，切中要點破解每一道題目的關鍵處置，充分展現高級救護技術員的專業素養與團隊合作的能力是獲獎關鍵，也期待能透過本次競賽，將經驗帶回傳承給更多優秀的救護同仁。

▲指導醫師說，三人不同單位，集訓時間有限，但能臨危不亂、冷靜思考。（圖／記者許展溢翻攝）



另外，經統計高雄市消防局每年執行急救無生命徵象傷病患案件均達2000件以上，為提升緊急救護品質，消防局每年皆辦理教育訓練及技術評核，以精進救護人員急救能力，同時大力推動執行呼吸道插管及高品質CPR，每年搶救OHCA傷病患約50人以上能康復出院。