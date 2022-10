俄軍發射40枚巡弋飛彈！基輔被轟到斷電　美駐烏大使避難

▲烏克蘭基輔地區持續遭受俄軍攻擊。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭各地31日又遭到俄軍大規模飛彈攻擊,包括首都基輔,部分地區電力已中斷,美國駐烏克蘭大使布林克稍早證實,她與團隊成員正在避難中。依據烏克蘭高階顧問吉拉成柯(Anton Gerashchenko)最新說法,俄羅斯周一至少朝烏克蘭發射40枚巡弋飛彈。

法新社記者透露,31日上午8時開始到8時20分左右,基輔至少傳出5起爆炸聲響。基輔市長的克里契科(Vitali Klitschko)31日證實,關鍵基礎設施遇襲,市內部分地區受到影響,目前人員正進行搶修恢復供電。基輔州長庫列巴(Oleksiy Kuleba)表示,飛彈攻擊仍在持續中,烏克蘭防空部隊正在努力攔截,空襲警報持續,敦促民眾待在避難點。

美國駐烏克蘭大使布林克(Bridget A Brink)稍早也透過推特證實,她與團隊成員正在避難中。

Like millions of Ukrainians, our @USEmbassyKyiv team is once again taking shelter as Russia continues its callous and barbaric missile strikes on the people of Ukraine in an effort to leave the country cold and dark as we approach winter.