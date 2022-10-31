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藍勾勾用戶每月要付160元？馬斯克稱：推特將調整認證流程

▲▼馬斯克與推特達成協議，以440億美元收購推特。（圖／路透社）

▲「藍勾勾」代表推特用戶身分經過驗證，帳號為用戶本人所有。（圖／路透社）

實習記者林郁婷／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）27日成功收購推特，他在推文中表示，「推特將修改其用戶驗證流程」，但沒有說明其他細節。而現在有消息傳出，推特正在考慮對「藍勾勾」驗證服務收費，也就是用戶需每月花4.99美元（約新台幣161元）訂閱Twitter Blue，否則藍勾勾就會消失。

根據《路透社》報導，馬斯克30日在推文中表示，「整個認證流程目前正在調整中」，但沒有多加說明。科技新聞通訊服務（Platformer）也引述2名知情人士的話指出，推特正考慮對有藍勾勾的用戶收費，若確定執行，用戶需每月付4.99美元（約新台幣161元）訂閱Twitter Blue服務，來確保藍勾勾存在。

藍勾勾代表推特用戶身分經過驗證，帳號為用戶本人所有；而Twitter Blue則是在去年6月份推出的訂閱服務，按月提供用戶專屬的進階功能權限，包括編輯推文的功能。

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