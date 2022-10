藍勾勾用戶每月要付160元？馬斯克稱：推特將調整認證流程

▲「藍勾勾」代表推特用戶身分經過驗證,帳號為用戶本人所有。(圖/路透社)



實習記者林郁婷/綜合報導

馬斯克(Elon Musk)27日成功收購推特,他在推文中表示,「推特將修改其用戶驗證流程」,但沒有說明其他細節。而現在有消息傳出,推特正在考慮對「藍勾勾」驗證服務收費,也就是用戶需每月花4.99美元(約新台幣161元)訂閱Twitter Blue,否則藍勾勾就會消失。

根據《路透社》報導,馬斯克30日在推文中表示,「整個認證流程目前正在調整中」,但沒有多加說明。科技新聞通訊服務(Platformer)也引述2名知情人士的話指出,推特正考慮對有藍勾勾的用戶收費,若確定執行,用戶需每月付4.99美元(約新台幣161元)訂閱Twitter Blue服務,來確保藍勾勾存在。

藍勾勾代表推特用戶身分經過驗證,帳號為用戶本人所有;而Twitter Blue則是在去年6月份推出的訂閱服務,按月提供用戶專屬的進階功能權限,包括編輯推文的功能。

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu