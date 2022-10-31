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梨泰院154死　南韓補助喪葬醫療費「1人最高台幣36萬元」

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日推擠踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院推擠踩踏事件是2014年世越號沉船以來最嚴重事故，在154名罹難者中，以20至29歲年輕人最多，共計103人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓梨泰院29日推擠踩踏事件造成154人死亡、149人輕重傷，已知罹難者之中，有11名青少年、26名外籍人，且女性多達98人。韓國政府30日宣布，將提供每人最高1500萬韓元（約新台幣36萬元）的喪葬費與醫療費用補助。

▲▼南韓梨泰院29日萬聖節活動發生大規模踩踏事件，截至31日上午死亡人數已上修至154人。（圖／路透）

綜合韓聯社、韓國先驅報報導，行政安全部災難安全管理本部長金星鎬30日出席針對梨泰院踩踏事件記者會時，宣布上述補助措施。政府著手安排與專員一對一與死者家屬聯繫，派遣公務人員至全國31間殯儀館協助辦理喪葬業務。傷者治療費將由醫保財政墊付，政府也將向傷亡者家屬提供綜所稅繳納寬限期9個月。

另外，截至11月5日的全國哀悼期間，行政機關、公共機構將避免舉辦活動或集會聚餐，所有公共行政機關和駐外機構降半旗致哀，公職人員佩戴蝴蝶結以示悼念。

▲▼ 南韓國會議事堂30日降半旗。（圖／路透）

梨泰院推擠踩踏事件是2014年世越號沉船以來最嚴重事故，在154名罹難者中，以20至29歲年輕人最多，共計103人，其次為30至39歲30人、10至19歲11人、40至49歲8人、50至59歲1人。其中包含11名青少年（年紀最小為國中生）、26名外籍人士，女性死者人數為98人。

教育部也證實，在11名青少年罹難者中，有1名國中生和5名高中生，生前皆為首爾地區在校生；教育部公布的統計資訊僅包含國高中生，大學生並未列入。另外，也有3名教師喪命，已知分別來自首爾、京畿道蔚山。

依據稍早南韓官方發布的訊息，26名外籍死者來自14國，分別是伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國2人、日本2人，以及法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克、斯里蘭卡各1人。

南韓總統辦公室31日表示，針對梨泰院究責一事，此次事故是難以預料的突發事件，目前應先集中於善後處置工作及後續措施。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。總統尹錫悅30日視察。（圖／路透）

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