梨泰院窄巷第一視角曝光！　男被擠到「頭歪眼神死」表情痛苦

記者張寧倢/綜合報導

南韓梨泰院29日萬聖節前夕湧入10萬人潮,最終釀成至少154人死亡的大規模踩踏事故,傷亡最慘重的斜坡巷弄中數百人推擠,前排跌倒後群眾動彈不得,網路社群上也曝光了受害者第一視角影片,其中可見有人拿著指揮棒下指令,但現場有人已經被擠到「眼神死」。

▲南韓梨泰院「最慘巷弄」受害者第一視角影片曝光,有人被擠到表情痛苦「眼神死」。(圖/翻攝自TikTok/@izoned26,下同)

TikTok網友izoned26分享了梨泰院受害者拍下的第一視角影片,起初可看見一名男子揮舞著閃燈指揮棒要求大家往後退,由於是下坡地形,前排民眾跌倒後發生骨牌效應,許多人也跟著跌倒,互相擠壓到根本無法動彈。鏡頭帶到當時有多名男性不得不把頭朝天仰高,以利呼吸順暢,更有人已經被擠到歪頭,痛苦到幾乎快閉上雙眼。

影片中還拍到靠牆的民眾把手伸高,攀住突出的磁磚,避免再往下擠壓,但人群仍不斷發出哀號、尖叫聲。而畫面最後方可見巷弄底部有人陸續在移動,似乎正在進行疏散。

據先前報導,截至當地時間31日上午6時,梨泰院事故傷亡已上修至154人死亡、149人輕重傷。南韓教育部則表示,已確認有1名國中生和5名高中生不幸罹難。

英國薩福克大學(University of Suffolk)群眾安全專家斯提爾(G. Keith Still)說,事故現場人數越多、把人推倒的擠壓力量越大,來自四面八方的壓力,導致肺部無法擴張、難以呼吸,約6分鐘就會進入壓迫性或限制性窒息,成為最大宗的死因。

Seoul,South Korea at least 120 dead after crowd surge in Itaewon gathering pic.twitter.com/BydfJm4tPr