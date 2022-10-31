環遊世界卻魂斷梨泰院　23歲澳洲妹生前「回顧人生」恐怖巧合

▲葛蕾絲（Grace Rached）在梨泰院不幸喪命。（圖／翻攝ig@grace_rached）



記者吳美依／綜合報導

梨泰院萬聖節推擠目前累計154死，其中外籍罹難者高達26人。來自澳洲雪梨的23歲女子葛蕾絲（Grace Rached）和友人踏上「環遊世界」之旅，卻在首爾遇劫。她生前曾在TikTok發影片，回顧自己「將近24年的人生」學到什麼，「當你離開時，什麼也帶不走。所以不如就在這裡享受時光吧」，令人不勝唏噓。

葛蕾絲踏上旅途後，經常在Instagram分享墨西哥城、峇里島、印尼吉利群島（Gili Trawangan Island）等地的狂歡畫面及風光美景。她29日打扮成傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn），與3名友人前往梨泰院，未料發生不幸。

▲葛蕾絲（Grace Rached）來自澳洲雪梨，前往首爾之前環遊世界。（圖／翻攝ig@grace_rached）



好友奈森（Nathan Taverniti）回憶，依照當時情況，根本不可能拯救葛蕾絲，「我只看到一面人牆，沒有發生踩踏，而是一種緩慢且痛苦的擠壓。我的朋友在我面前被壓死，而我對此無能為力。」他隔日一整天都在尋找好友遺體，並且向大使館求助，另外2名好友也在推擠事故受傷，目前正在醫院，情況危急。

▲葛蕾絲回顧此生學到的課題。（圖／翻攝Tiktok@grace_rached）

奈森宣稱，警方半小時才趕到現場，其他救護單位花了更久，他痛批警方及緊急部門缺乏應對計畫，也沒有人願意幫忙「我看著人們唱歌、拍影片、大笑，而我的朋友和其他許多人正在死去。沒有人做任何事情讓群眾停下來。人們必須知道情況有多糟糕，以及當時能獲得的協助有多少。」

首爾消防部門公布，26名外籍死者之中，伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國2人、日本2人，法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克、斯里蘭卡各1人。